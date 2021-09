La fin de Centre des loisirs de Nédélec

Devenu dangereux et non conforme, l’immeuble a été rasé par la municipalité de Nédélec. Il était d’ailleurs fermé, par sécurité, depuis l’automne 2020.

Le Centre des loisirs a été construit en 1966. Au fil des années, plusieurs activités se sont déroulées à l’intérieur du bâtiment, comme les camps de jour.

Il y a eu beaucoup de fêtes de famille. Il y a eu des festivals, je pense entre autres au party des drillers. Il y a eu beaucoup de partys de motoneigistes. C’étaient de gros rassemblements, c’était régional. Depuis les dernières années, c’est plus local. Ça servait de salon funéraire, de rassemblement familial, pour les mariages , rapporte la mairesse, Lyne Ash.

L’après

Une consultation citoyenne a eu lieu le 24 août dernier sur l’avenir du Centre des loisirs.

Devant quelques avenues possibles, les citoyens ont voté, à très forte majorité, pour reconstruire une nouvelle infrastructure.