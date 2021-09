La Saskatchewan annonce ses priorités de capture et d’utilisation du carbone

La ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles de la Saskatchewan, Bronwyn Eyre, déclare vouloir miser sur la force énergétique de la Saskatchewan et faire de la province la juridiction la plus compétente au Canada en matière d’investissement dans la technologie et les infrastructures CCUScaptage, stockage, et utilisation de carbone .

Elle ajoute que la Saskatchewan est déjà un chef de file mondial dans la capture du carbone.

Le gouvernement prévoit que son projet de captage, stockage et utilisation du carbone ( CCUScaptage, stockage et utilisation du carbone ) attirera des investissements provinciaux de plus de 2 milliards de dollars. Il anticipe aussi que le projet va aider à capturer plus de deux millions de tonnes de CO2gaz carbonique par an.

La province mise aussi sur l'augmentation des infrastructures CCUSCCUS et le développement de la production d'hydrogène.

Elle soutient également que sa démarche va permettre aux producteurs d'hydrogène de réduire encore plus leur empreinte environnementale en stockant du CO2 gaz carbonique sous terre.

La Saskatchewan dit compter sur la collaboration et l’appui du gouvernement fédéral dans l'atteinte de ces priorités.