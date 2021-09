Terre-Neuve-et-Labrador adopte le passeport vaccinal

Terre-Neuve-et-Labrador devient ainsi la première province de l’Atlantique à annoncer la mise en place de cet outil qui permet d’attester qu’une personne est adéquatement vaccinée contre la COVID-19.

Le gouvernement provincial n’a pas donné beaucoup de détails sur la forme que prendra ce passeport vaccinal. Andrew Furey affirme toutefois qu’il suivra le modèle du Québec .

Nous avons évalué nos options et ça semble être le meilleur modèle à suivre, plutôt que de réinventer la roue , explique Andrew Furey.

Au Québec, les personnes âgées de 13 ans et plus doivent prouver qu’elles sont adéquatement vaccinées pour accéder à des lieux considérés comme non essentiels et pour pratiquer certaines activités. Il est exigé dans les bars et les restaurants, tout comme dans les salles de spectacles et de cinéma, les salles de sport, les parcs d’attractions et les sites qui accueillent des événements sportifs.

Ce sera un code QR, avec la possibilité de l'imprimer et ça fonctionne sans accès à Internet , précise Andrew Furey.

Les personnes qui n'ont pas de téléphone intelligent peuvent également imprimer leur passeport vaccinal. Photo : Radio-Canada

Le passeport vaccinal sera mis en place au cours des prochaines semaines , selon le premier ministre.

Par ailleurs, la santé publique annonce la découverte de cinq nouveaux cas de COVID-19, mardi.

Plus de détails à venir.