Nouveau complexe de hockey-balle à Saint-Augustin-de-Desmaures

Déjà propriétaire du centre Dekhockey de la Capitale, sur l’avenue Chauveau, la famille Serré est derrière le nouveau projet évalué à 8 millions $ qui sera érigé sur la route 138, entre les rues de Rotterdam et de Toulon.

On fait vraiment une expansion avec un complexe flambant neuf. Il y a tellement de demandes actuellement. On est complet depuis 2-3 ans au niveau de nos ligues et des locations amicales , explique Francis Serré, qui est en affaires avec son père et son grand-père.

Le nouveau complexe devrait ouvrir ses portes en septembre 2022. Photo : Courtoisie

Pour eux, aucun doute que la clientèle sera au rendez-vous. De plus en plus, les joueurs de hockey-balle qui jouaient en gymnase préfèrent les surfaces avec des bandes Le dekhockey, c’est vraiment le sport de l’heure. Ça fait dix ans qu’on est ouvert et on a toujours eu plus de locations chaque année. Les gens qui jouaient au hockey cosom s’en viennent chez nous.

Une offre estivale extérieure

La nouvelle infrastructure sera similaire en taille au centre de la Capitale, explique Francis Serré, mais le terrain autour sera plus grand pour accueillir trois surfaces extérieures qui seront utilisées durant l’été.

C'est la principale différence. En ce moment, c’est un gros terrain vide devant le Canac sur la 138. Il y a une petite maison et un vieil entrepôt abandonnés. On va avoir amplement de place pour nos surfaces extérieures et on en aura même encore pour agrandir au besoin dans les prochaines années.

Le complexe comptera trois surfaces intérieures et trois surfaces extérieures. Photo : Courtoisie

Le nouveau complexe devrait ouvrir ses portes en septembre 2022 pour la saison automne-hiver. Il s’agira d’un troisième centre intérieur de hockey-balle à Québec après ceux de la Capitale et de Beauport. Chaudière-Appalaches est également dotée de deux centres du genre, à Lévis et Lotbinière.

Québec et Lévis comptent toutes deux des équipes dans la nouvelle ligue professionnelle québécoise de hockey-balle.