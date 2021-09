Le foyer de soins Maples peut dorénavant accueillir de nouveaux patients

Le ministère de la Santé et des Soins aux personnes âgées du Manitoba a indiqué au foyer de soins Maples qu’il peut accepter à nouveau des patients dès le 7 septembre. L'établissement avait fait l'objet d'une enquête après une importante éclosion.

Au total, 74 employés et 157 résidents ont contracté la COVID-19, et 56 personnes en sont mortes. L’éclosion a été déclarée le 20 octobre 2020 et s’est terminée le 12 janvier 2021.

À la suite de l'éclosion, le permis d'exploitation du foyer de soins de longue durée était en révision en raison d'un problème de gestion du nombre d'employés et de contrôles des infections à la COVID-19, une rare décision de Santé Manitoba.

L'établissement de soins de longue durée a fourni suffisamment d’informations concernant ses efforts déployés pour répondre aux préoccupations de la province. Le plan d’admission transmis par le foyer est conforme aux normes provinciales.

Selon ce plan, l’établissement pourra accueillir un nouveau résident chaque jour du lundi au vendredi pour les trois prochains mois dès le 7 septembre.

L'enquête sur le foyer

Lors de l'enquête, l'entreprise privée qui gère le foyer, Revera, avait déclaré qu'il était quasiment entièrement doté de personnel le soir du 6 novembre 2020.

Des inspecteurs provinciaux avaient soulevé des préoccupations liées au contrôle des infections et à la capacité de maintenir des niveaux d'effectifs adéquats. Plus tard, il a été dévoilé que seuls 7 des 19 aides-soignants qui devaient travailler ce soir-là étaient présents après 19 h 30.

La province avait préparé 17 recommandations à la suite de l'enquête.

L’avenir du foyer encore incertain

La province se réserve le droit de suspendre ou de révoquer la licence offerte au foyer de soins.

Il devra informer régulièrement l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) ainsi que la province sur les nouvelles admissions afin de respecter le plan établi.

Afin de s’assurer que l’établissement offre des soins de qualité aux résidents, les autorités sanitaires rendront visite, parfois à l’improviste, afin de vérifier que les normes établies sont respectées.

Avec les informations de Gavin Boutroy