Accident mortel à Beauport : du soutien apporté aux élèves éplorés

Le retour à l’école a été plus difficile, mardi matin, pour certains camarades de classe de Jackson Fortin et d’Emma Lemieux, ces deux enfants qui ont perdu la vie dans un accident de la route à Beauport . Du personnel supplémentaire était en poste afin d’apporter du soutien à tous ceux qui en éprouvent le besoin.

Jackson Fortin était en troisième secondaire à St. Patrick's High School. Une équipe de 12 spécialistes étaient présents mardi matin à l’école anglophone.

Des psychoéducateurs, travailleurs sociaux, psychologues et conseillers ont rencontré les élèves.

Jackson Fortin, 14 ans, a perdu la vie en raison de ses blessures liées à un accident survenu sur l'autoroute Dufferin-Montmorency dans l'arrondissement de Beauport. Photo : Facebook

De l’aide supplémentaire a aussi été fournie aux élèves de l’Externat Saint-Cœur-de-Marie que fréquentait la jeune Emma, 10 ans.

Ce matin, notre objectif, c'est vraiment d'aller en soutien au personnel, aux élèves et aux familles. Dès qu'on a appris la nouvelle, vendredi, l'équipe de soutien s'est mobilisée , souligne le directeur de St. Patrick's High School, Warren Thomson.

Au football avant le drame

Jackson Fortin avait participé à un entraînement de l’équipe cadette de football jeudi en fin d’après-midi, peu de temps avant l’accident.

Emma Lemieux (à gauche), âgée de 10 ans, a perdu la vie en raison d'un grave accident de la route survenu dans l'arrondissement de Beauport. Photo : Facebook

Son entraîneur affirme que ses coéquipiers sont à la fois tristes et en colère. Il souligne que Jackson était très apprécié dans l’équipe.

Un bon petit gars, joueur défensif qu'on avait depuis trois ans. Assez gêné, mais il commençait vraiment à sortir de sa coquille depuis les dernières semaines. Toujours un plaisir à côtoyer, tant en classe que sur le terrain de football , raconte Azaria Chavannes.

L'entraîneur est d’ailleurs allé rencontrer le père de Jackson afin de lui offrir ses plus sincères condoléances.

Rencontre spéciale

Une rencontre spéciale d’équipe a aussi eu lieu lundi matin pour discuter de la situation et de l’aide offerte.

Il y a des jeunes qui ont apporté des suggestions sur la façon de célébrer Jackson tout au long de la saison de football. On pourrait par exemple avoir son chandail avec nous. C'est toujours de l'avoir avec nous... Il y a eu une minute de silence aussi pour Jackson , mentionne Azaria Chavannes.

C'est le pire drame qu'un parent peut vivre, de perdre son enfant. Ce n'est pas facile pour les enfants non plus. Nous en avons parlé avec le nôtre , affirme la mère d’un élève de St. Patrick’s, Annie Dubeau.

J'espère qu'on n'aura plus à revivre des choses comme ça. J'espère que les gens vont comprendre qu'il faut prendre un taxi, appeler un ami, n'importe quoi, mais pas d'alcool au volant , ajoute un père, Alain Bilodeau.

Jackson Fortin, 14 ans, Emma Lemieux, 10 ans, leur mère Shellie Fletcher, 44 ans, et leur grand-père James Fletcher, 68 ans, ont tous perdu la vie quand le véhicule dans lequel ils se trouvaient a été embouti.

Bilan de l'accident de jeudi : quatre morts et un blessé Photo : Radio-Canada / Frédéric Vigeant

L'accident

L’accident a eu lieu jeudi, vers 17 h 45, sur l’autoroute Dufferin-Montmorency. La famille était immobilisée au feu rouge, à la hauteur du boulevard François-de-Laval, au moment de l’accident.

Éric Légaré, 43 ans, a été arrêté et fait face à plusieurs accusations, dont conduite avec les facultés affaiblies et conduite dangereuse causant la mort.

Ce drame fait réfléchir plusieurs élèves, comme Élysa Parent. Elle est en cinquième secondaire à St. Patrick's High School.

Je fais mon permis de conduire en ce moment, alors moi aussi, ça m'apprend de ne pas prendre d'alcool au volant , mentionne-t-elle.

L’horaire régulier de l’école secondaire sera maintenu. Les élèves et le personnel qui en ressentent le besoin auront toutefois la possibilité de s’exprimer.

On prend le temps aujourd'hui d'en parler avec les jeunes. Il y en a peut-être que c'est en groupe que ça va se faire. Il y aura aussi des rencontres individuelles, selon les besoins. Les personnes les plus proches, on est entrés en contact avec les jeunes, avec les parents vendredi. C'est un drame qui affecte tout le milieu , explique Warren Thomson.

La directrice générale et fondatrice de l’organisme Deuil Jeunesse souligne qu’il est essentiel d’informer et d’écouter les jeunes quand un drame survient.