Tournoi des candidats dans Avignon‒La Mitis‒Matane‒Matapédia : Germain Dumas

Qui sera député fédéral des circonscriptions Gaspésie‒Les Îles et Avignon‒La Mitis‒Matane‒Matapédia? Pour y avoir plus clair sur les propositions des candidats en lice, l’animatrice de l’émission Bon Pied, bonne heure, Isabelle Lévesque a interrogé ceux des principaux partis sur certains enjeux régionaux.

1. Les municipalités de la région ont présenté différents projets d’infrastructures au cours des derniers mois, projets de réfection de quais, de marinas, de centres sportifs, mais le financement s’est avéré insuffisant ou non disponible pour certaines municipalités. Comment aider les municipalités à renouveler leur équipement désuet?

Les infrastructures municipales, dont celles de loisirs, font partie des critères de sélection retenus par les familles afin de s'installer dans nos communautés. Il ne faut pas ignorer le déclin démographique de notre population. C’est pour ça que le plan du Parti conservateur pour le Canada, un plan qui veut agir pour notre avenir, tient compte des besoins des municipalités.

Ces besoins sont pris en compte dans le projet des infrastructures autant pour promouvoir Avantage Saint-Laurent [la politique maritime du Québec NDLR] qui peut apporter un soutien aux municipalités, autant auprès des acteurs municipaux et des citoyens qui sont actifs dans leur milieu et qui peuvent faire la différence en informant les entrepreneurs pour qu’ils puissent profiter du Plan canadien hausse d’emplois qui paiera jusqu’à 50 % du salaire des nouvelles embauches.

Le programme d’investissements pour les infrastructures génératrices d’emploi, pour les infrastructures dans les villages, crée de l’emploi aussi.

2. La Fédération canadienne des municipalités demande au gouvernement fédéral d’investir 2 milliards de dollars additionnels au cours des trois prochaines années pour faire face aux changements climatiques. Quelle stratégie devrions-nous prioriser pour protéger les secteurs plus à risques?

L’urgence climatique et l’urgence exigent l’adaptation de programmes d’aide et de la collaboration. Il faut établir des priorités et avoir un calendrier de chantier. Il faut présenter à la population et aux institutions les secteurs à risques qui ont été identifiés pour que les décideurs se sentent concernés.

La réalité actuelle frappe fort. La circonscription d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia peut être un rassembleur, un leader rassembleur dans les secteurs les plus à risques de son territoire.

La volonté du Parti conservateur est là : prioriser, cibler et agir. C’est notre priorité. Le Parti conservateur est un partenaire d’inclusion et d’unité dans un contexte où les éléments à risques liés aux changements climatiques engendrent la détérioration du tissu économique et de son environnement.

3. Les enjeux autochtones ont retenu l’attention plus que jamais dans les dernières années. Deux communautés mi’kmaw sont sur le territoire de la circonscription d’Avignon–La Mitis‒Matane‒Matapédia. Qu’est-ce que vous prévoyez dans votre plateforme pour répondre à leurs revendications?

Quand je pense aux autochtones, je pense au vol de l’aigle et à l’empreinte de l’ours qui interagissent pour notre mère, la Terre. Aujourd'hui la société entière vit une solitude malgré qu’on soit dans l’ère de l’instant médiatique. Je souhaite être en relation avec mes frères et sœurs autochtones parce que le miracle de la relation rend le tout possible.

Gesgapegiag, dans la Baie-des-Chaleurs, lors de la Journée nationale des peuples autochtones (archive) Photo : Gracieuseté de Kayla Caplin

Je comprends les besoins de guérison de la communauté autochtone, d’être des autochtones intégrés et non assimilés.

Plusieurs activités culturelles et économiques portent les empreintes et le leadership des autochtones comme les ressources naturelles, l’eau, la préservation de la faune ou l’esprit autochtone sur un territoire habité. On a un passé avec des moments joyeux, des expériences difficiles, je serai toujours là avec vous.

4. L’immigration est souvent vue comme une solution à la pénurie de main-d'œuvre. Pourtant les étudiants étrangers qui sont attirés par les programmes comme ceux du cégep de Matane peinent à obtenir les documents nécessaires pour s’établir après leurs études. Selon vous, qu’est-ce qui pourrait faciliter l’intégration sur le marché du travail de ces jeunes étrangers déjà installés dans notre région?

Si la réponse était facile, la question ne serait pas soulevée.

Le Parti conservateur veut donner au Québec plus de pouvoir pour ses décisions en immigration et dans le dossier des réfugiés. Il est vrai que notre pays vit un besoin criant de travailleurs.

Personnellement, j’observe deux facteurs, un juridique et un moral. Je vais m’arrêter au moral. Le moral, ça veut dire demander aux étrangers, aux étudiants étrangers s’ils ne seraient pas plus utiles chez eux.

Présentement, on vit une crise de main-d'œuvre, une pandémie de main-d'œuvre, je pourrais dire. Il y a des projets qui pourraient être réalisables et qui ne le seraient pas autrement parce qu’une loi s’adapte à la réalité moderne d’aujourd’hui.

Je crois que notre ministère de l’Éducation et celui de l’Immigration peuvent travailler ensemble pour que les étudiants étrangers puissent habiter ici définitivement et je vais être leur porteur de ballon.

5. Quelle sera la grande priorité de votre début de mandat et comment allez-vous vous y prendre pour la réaliser?

C’est l’emploi, ça aurait pu être le logement, mais c’est l’emploi. En plus des programmes que j’ai cités lorsque je parlais des infrastructures municipales, je veux ajouter à ça, la plateforme conservatrice pour les logements qui est génératrice d’emplois.

J’ajoute une chose qui est importante : après la pandémie de la COVID-19, le paysage du bénévolat dans notre région va avoir changé puisque les nouveaux retraités ont d’autres activités sociales et feront moins de bénévolat. Cela aura quand même un impact économique important.

C’est pour ça qu’il faut penser aux programmes d’aide autant pour les personnes handicapées que pour les personnes aux prises avec des troubles mentaux, autant pour les fondations créées pour aider les victimes d’opioïdes qui sont à considérer dans le volet de l’emploi.

Chaque candidat devait répondre aux mêmes questions, posées dans le même ordre et avec le même temps de réponse.

Les réponses aux questions ont été adaptées afin d'en améliorer la lisibilité.

Cette entrevue a été diffusée à l'émission Bon Pied, bonne heure, le 7 septembre 2021.