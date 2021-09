Masque obligatoire dans les écoles publiques et catholiques de Red Deer

Les deux organismes, qui reçoivent plus de 22 000 écoliers, ont pris cette décision dimanche et lundi. Les élèves devront donc porter un couvre-visage dans les aires communes de leurs écoles lorsque la distanciation physique n’est pas possible ainsi que dans les autobus scolaires.

Les élèves pourront enlever leur masque en classe lorsqu’ils sont assis, s’ils peuvent garder une distance adéquate entre eux.

Ceux qui désirent obtenir une exemption devront fournir un certificat médical à cet effet.

Les conseils scolaires ont décidé de réinstaurer ce règlement après l'imposition, la semaine dernière, du masque dans les lieux publics intérieurs et les lieux de travail de l'Alberta.

Le règlement de la province ne s’applique cependant pas aux écoles. Le gouvernement albertain a laissé le choix aux conseils scolaires d’imposer leur propre règlement.

Une décision très difficile

La présidente du conseil d’administration du conseil scolaire public de Red Deer, Nicole Buchanan, affirme que ses collègues ne sont pas des experts médicaux et qu’il s’agissait donc d’une décision très difficile à prendre.

Les membres du conseil d’administration ont adopté le nouveau règlement de manière unanime. Ils ont cependant dénoncé le manque de leadership du gouvernement albertain à cet égard.

Bien que Nicole Buchanan ait reçu des courriels soutenant la décision du conseil d'administration, elle a aussi reçu des critiques. Certains de ses collègues ont même reçu des menaces, dit-elle.

Les gens sont très cruels les uns envers les autres. Une citation de :Nicole Buchanan, présidente, conseil d’administration du conseil scolaire public de Red Deer

À ceux qui ont critiqué notre décision, je [présente mes excuses]. Nous faisons du mieux que nous pouvons avec l’information que nous avons actuellement. Nous espérons pouvoir continuer les cours en présentiel pendant toute l’année , explique-t-elle.

Des réactions partagées

Selon Ashley Skelton, une mère célibataire de Red Deer dont la fille âgée de 9 ans a obtenu une exemption au règlement, de nombreux parents sont mécontents de la décision du conseil scolaire public de Red Deer.

Ma fille a des difficultés d’apprentissage et souffre de dyslexie. Le port du masque par son enseignante, alors qu’elle doit lire sur les lèvres et qu’elle doit apprendre des choses comme prononcer les mots, complique son apprentissage , explique-t-elle.

La mère de famille ajoute que des centaines de parents du centre de l’Alberta se sont joints à un groupe Facebook qui s’oppose à l'obligation du port du masque. Elle dit que certains ont prévu de manifester devant les bureaux du conseil scolaire public de Red Deer mardi après-midi.

Shauna Smith soutient pour sa part le règlement. Cette mère célibataire a deux garçons âgés de 9 et de 12 ans. Son plus jeune fils n’est donc toujours pas admissible à la vaccination, ce qui l'inquiète.

La décision des conseils scolaires est dans l'intérêt fondamental de tout le monde, les enfants et les enseignants. Je pense que c’est notre seule chance de passer une année scolaire normale , dit-elle.

Avec les informations de Madeleine Cummings