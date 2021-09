Rare apparition de l’ex-juge Delisle pour réclamer la fin des procédures

Durant la rare et courte apparition publique de Jacques Delisle, les avocats affectés à son dossier ont accepté de remettre au 1er octobre le dépôt des pièces concernant la requête en arrêt des procédures réclamée par le clan Delisle. Une date sera ensuite fixée pour débattre de cette requête.

Le juge a également demandé aux deux parties de revenir en cour le 6 décembre prochain pour les assises en vue d'un second procès ordonné par le ministre de la Justice, David Lametti.

Vêtu d'un complet, Jacques Delisle revenait ainsi pour la première fois dans la même salle où il a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa femme perpétré dans sa résidence de Sillery le 12 novembre 2009.

L'homme de 86 ans, qui a passé près d'une décennie derrière les barreaux, ne s'est pas adressé aux médias, laissant le soin à son avocat, Me Jacques Larochelle, de commenter sur son état de santé.

Monsieur Delisle va assez bien compte tenu de son âge, de sa détention passée, et des circonstances présentes. Le moral de la famille tient, le moral est bon. On constate une certaine résilience dans la famille Une citation de :Me Jacques Larochelle, avocat de l'ex-juge Jacques Delisle

L'ex-juge s'est toujours dit innocent du meurtre de sa femme Nicole Rainville. Selon sa version, elle s'est suicidée avec une arme à feu lui appartenant. Condamné à la prison à vie en 2012, il n'a pas réussi à porter sa cause en appel, malgré de multiples tentatives.

Jacques Delisle entouré de proches et avocats. Photo : Radio-Canada

La requête

Un important revirement de situation est toutefois survenu en avril dernier lorsque le ministre de la Justice a ordonné la tenue d'un nouveau procès parce qu'il avait des motifs de croire qu' une erreur judiciaire avait été commise . L'ex-juge est en liberté provisoire depuis ce temps.

Puis, les avocats de Delisle ont déposé un document de 25 pages, daté du 6 août dernier, dans lequel ils réclament l'arrêt des procédures judiciaires pour délai déraisonnable et abus.

Selon la défense, la balle qui aurait atteint le cerveau de Mme Rainville n'avait pas une trajectoire rectiligne, ce qui rend possible la thèse du suicide.

Les experts que j'invoque dans ma requête, c'est en grande partie des experts indépendants, qui n'ont pas été retenus par monsieur Delisle. Qui ont été retenus par le ministre lui-même. C'est pas nous qui les avons choisis et ces experts sont très éminents , ajoute Me Larochelle.

Il y a des pathologistes en chef de trois provinces: Ontario, Manitoba, Nouvelle-Écosse qui concluent que c'est probablement un suicide Une citation de :Me Jacques Larochelle, avocat de l'ex-juge Jacques Delisle

Dans la requête, les avocats de Delisle attaquent aussi la crédibilité des experts balistiques qui ont témoigné lors du premier procès.

Les avocats de Delisle estiment entre autres que le Dr André Bourgault, qui conclut au meurtre, n'a pas pratiqué l'autopsie de la victime avec grand soin et a publié un rapport extrêmement fautif dans lequel ses conclusions sur la trajectoire de la balle sont établies par déduction, et non pas par une observation minutieuse du cerveau de Mme Rainville.

Quatre experts européens

Les services de quatre experts balistiques européens, trois Suisses et un Allemand, ont par ailleurs été retenus par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) en prévision d'un possible second procès.

On doit tenir pour acquis que les experts européens travaillent en toute liberté et que personne ne sait ce qu'ils vont dire. Alors, s'ils disent quelque chose qui pourrait être favorable à la défense, oui il pourrait y avoir un abandon des procédures. Dans le cas contraire, probablement pas , commente Me Larochelle.

Jacques Delisle est le seul juge de l'histoire du Canada à avoir été reconnu coupable de meurtre au premier degré.

Avec les informations de Colin Côté-Paulette