Accusé du meurtre de ses enfants, Michaël Chicoine subit une évaluation psychiatrique

L’avocat de Michaël Chicoine, Me Pierre Gagnon, précise que l’évaluation a débuté cet été et qu’il n’y a eu que deux rencontres entre l’accusé et le psychiatre jusqu’à présent.

Michaël Chicoine avait renoncé le 20 mai à la tenue de son enquête préliminaire.

L'homme dans le début de la trentaine est accusé de deux meurtres au second degré, celui de son fils Olivier, 5 ans, et celui de son petit frère, Alex, 2 ans.

Emilie Arsenault avec ses deux enfants, Alex et Olivier, tués en octobre dernier à Wendake Photo : Emilie Arsenault

Les deux enfants ont été retrouvés morts dans la nuit du 10 au 11 octobre 2020, rue Chef Nicolas-Vincent, à Wendake.

Michaël Chicoine s'était lui-même livré aux policiers quelques heures après la découverte des corps.

L’accusé devra à nouveau se présenter en cour aux assises, le 6 décembre prochain, afin qu’une date de procès puisse être déterminée par un juge.

Des membres de la famille des deux jeunes victimes auraient pour leur part préféré qu’il plaide coupable afin d’éviter la tenue d’un procès.