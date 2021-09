Vincent Boutin se retire de la course à la mairie de Sherbrooke

Le conseiller municipal a annoncé son retrait à la mairie, mardi, par communiqué et sur sa page Facebook.

C’est avec beaucoup d’émotions que je vous annonce cette décision que j’ai longuement mûrie au cours des dernières semaines , signale M. Boutin.

Il justifie sa décision par un manque de temps et d’énergie à consacrer « à ce grand projet pour bien servir les Sherbrookoises et les Sherbrookois ».

J’ai donc pris la décision de me recentrer sur mon équilibre personnel et sur mes responsabilités familiales et ainsi être le père que je souhaite pour mes trois filles.

Une citation de :Vincent Boutin, conseiller municipal de Sherbrooke