L’absence d’avis sur les expositions dans les écoles inquiète en Colombie-Britannique

Des parents et des enseignants s’inquiètent de ne plus avoir accès aux avis d’exposition à la COVID-19 dans les écoles, alors que le nombre de nouveaux cas en Colombie-Britannique continue d’augmenter en cette période de rentrée scolaire.

Les autorités sanitaires ont annoncé qu’elles ne publieraient plus les avis d'exposition dans les écoles comme elles le faisait l’an dernier. L'information sera désormais partagée uniquement avec les personnes directement concernées.

Selon la médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry, ces données publiques occasionnent du stress pour les parents.

Or, la présidente de la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique, Teri Mooring, croit que de laisser les parents et le personnel scolaire dans le noir cause davantage d’anxiété.

Cette justification de dire que les avis d'exposition créent du stress est un peu insultante , soutient-elle par ailleurs.

Parfois trop vague , le système n’était pas parfait , reconnaît Teri Mooring, mais il permettait tout de même de connaître les points chauds de COVID-19, comme ce fut le cas à Surrey, notamment.

Si les autorités sanitaires ne divulguent pas les données, des tiers s’en chargeront, prédit-elle.

Kathy Marliss est l’une de ces personnes. Elle a créé un outil de veille de COVID-19 en ligne et l’alimente d’informations soumises par des parents et du personnel enseignant. S'ils ne veulent pas fournir les informations, alors nous allons trouver un autre moyen de le faire , dit la mère d’une élève de 11e année.

Elle aimerait que les autorités sanitaires lui donnent son congé en divulguant elles-mêmes des données fiables et officielles.

Des parents d'élèves inquiets

Les enfants de Sabrina Bharaj fréquentent des classes de maternelle, de 5e et de 7e année en Colombie-Britannique. La mère de famille est terrifiée par le nombre de gens non vaccinés.

Le manque de transparence quant aux expositions et l’absence d’un mandat de port du masque pour la maternelle à la 3e année ne font rien pour apaiser ses inquiétudes, dit-elle.

Bien que son aînée ait reçu sa double dose, Sabrina Bharaj dit que sa fille s'inquiète se savoir que des collègues de classe ne se sont pas vaccinés et que leurs parents sont anti-vaccins.

Avec les informations de la Presse canadienne