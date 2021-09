La vaccination demeure la façon de limiter la progression de la COVID-19

Telle est la perception du micro-infectiologue du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Dr Alex Carignan qui demeure toutefois préoccupé par la hausse des cas causés par ce variant.

Les hospitalisations se maintiennent cependant à un niveau acceptable. Nous espérons que la vaccination, qui continue de progresser, va aider à protéger les gens plus vulnérables et la population en général contre les complications et les infections , signale le Dr Carignan au micro de l’émission Par ici l’info.

Il explique que plusieurs variants sont présents depuis le début de la pandémie, dont le variant Mu qui fait parler de lui depuis quelques semaines.

Le Dr Alex Carignan est microbiologiste-infectiologue et épidémiologiste au CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Photo : Radio-Canada / Crédit photo : Fondation du CHUS

La particularité du variant Mu est qu’il y a un risque de perte d'efficacité de la vaccination, mais ça n'a pas encore été démontré. C'est un variant qui est présent depuis le début de 2021, mais il ne semble pas avoir la capacité de surpasser le Delta. Certains experts indiquent qu'il semble avoir atteint le maximum en termes de transmissibilité. On pourrait s'attendre à une diminution de la sévérité des infections au fil du temps. Ce qu'on souhaiterait que la COVID devienne un simple rhume comme les autres coronavirus. Les autres variants ne semblent pas avoir la capacité de s'implanter comme le Delta, ce qui est une bonne nouvelle , observe le Dr Carignan qui est membre du comité sur l’immunisation du Québec.

Concernant les cas de personnes vaccinées qui sont affectés par la COVID-19, il rappelle qu’il a toujours été clair et diffusé que le vaccin ne protégeait pas à 100 %.

Il protège avec une efficacité de 80 % à 90 % même contre le variant Delta. Ça veut dire qu’il y a un dix, quinze et même vingt pour cent qui vont faire une infection malgré la vaccination , rappelle le Dr Carignan.

Il signale qu’une nouvelle étude parue dans The Lancet montre des signes encourageants concernant la vaccination.

Elle démontre qu’il y a moins d’hospitalisation chez les gens vaccinés. Il y a moins de symptômes et ils durent moins longtemps que les gens non vaccinés , cite le Dr Carignan.

Il rappelle que la vaccination représente une façon de freiner l’infection.