Le milieu scolaire optimiste à l’occasion de la rentrée

Le chauffeur d’autobus scolaire Olivier D’Amario a recommencé à sillonner les routes ce matin, dans la région de Saint-Paul. Le Belge d'origine, qui est arrivé au Canada il y a 7 ans, fait ce métier depuis 5 ans.

Il a 48 places dans son nouveau véhicule de l’entreprise Coach Atlantic Group, et elles seront toutes remplies cette année, puisque les autobus peuvent à nouveau asseoir des élèves au maximum de leur capacité.

Ça va être une première fois pour beaucoup de choses , dit-il.

Olivier d'Amario est chauffeur d'autobus depuis cinq ans. Il aurait souhaité une rentrée sans masque, mais pense que les élèves ne rechigneront pas trop puisqu'ils sont habitués. Photo : Gracieuseté Olivier d'Amario

Olivier D’Amario se dit surpris que le port du masque soit encore exigé pour les élèves.

Ce n’est pas la normale que je voulais […] Mais bon, on s’adapte. Une citation de :Olivier d'Amario, chauffeur d'autobus au District scolaire francophone sud

On va leur faire comprendre que c’est pour leur bien, ils vont garder leur masque le plus longtemps possible dans le bus et comme cela tout va s’arranger le plus rapidement possible , explique-t-il.

Pour les enseignants aussi le retour en classe résonne avec une certaine normalité.

Claudie Forbes en est à sa toute première rentrée. Elle enseignera cette année aux écoles Antonine-Maillet et Carrefour de l'Acadie.

Il y a des papillons dans le ventre ce matin ! J’ai hâte d’arriver à l’école et commencer cette rentrée tant attendue Une citation de :Claudie Forbes, enseignante

La fin des classes-bulles au primaire enchante d’ailleurs plusieurs enseignants. On a tous hâte d’être avec nos collègues et de pouvoir dîner ensemble , dit Claudie Forbes.

Face aux restrictions sanitaires toujours en place, elle demeure positive, et indique que ce sentiment est partagé dans son entourage professionnel.

Tout le monde est bien content que ce soit plus flexible et qu’il y ait moins de restrictions , souligne Claudie Forbes. Je pense que les jeunes seront très excités aussi de pouvoir se revoir sur la cour d’école.

Retour en classe temps plein au secondaire

Les élèves du secondaire ont dû faire l'école à la maison un jour sur deux l'année dernière. Cette année, ils sont de retour en classe à plein temps, ce qui en réjouit plusieurs.

Retourner à la pleine école, ça va vraiment faire un choc parce qu'on n'est tellement plus rendus habitués. Ça va être un choc, mais j'ai hâte. Moi j'ai des amis que je n'ai pas vu depuis deux ans , raconte Daphnée McIntyre.

Ça fait du bien de revoir tout le monde après une année comme l'année passée , s'exclame pour sa part Aleksis Roy, présidente du conseil des élèves de l'école l'Odyssée.

Aleksis Roy est présidente du conseil des élèves de l'école l'Odyssée. Photo : Radio-Canada / Sarah Déry

La directrice de l'établissement Monique Hébert-Savoie se dit énergisée de voir les élèves arriver. Elle croit que la pandémie aura aussi eu ses bons côtés en permettant aux élèves et aux enseignants d'apprivoiser de nouveaux outils technologiques.

Elle espère que les écoles seront épargnées par de futures éclosions de la maladie, mais ajoute que si c'est le cas, les établissements d'enseignement sont prêts.

On a développé des bonnes pratiques l'année dernière qu'on va maintenir , explique Mme Hébert-Savoie.

Plusieurs restrictons toujours en place

Malgré une rentrée plus normale, plusieurs restrictions sont toujours en vigueurs dans les écoles du Nouveau-Brunswick.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy, affirme que la levée des mesures sanitaires en cours dépendra du taux de vaccination des jeunes.

Dominic Cardy, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, est tout sourire en cette journée de rentrée scolaire au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

On a la vaccination obligatoire pour toute l'équipe scolaire. Avec les vaccins cette année on peut utiliser ça comme une protection pour rouvrir les écoles un peu à l'intérieur, mais on garde les barrières entre l'école et la communauté pour protéger [le personnel] et les enfants, en particulier ceux qui ont moins de 12 ans et qui ne peuvent pas accéder à un vaccin , explique le ministre.

Les élèves de la maternelle à la huitième année ne sont plus dans des classes de petite taille ni regroupés en classes-bulles. Mais comme les élèves de 11 ans et moins ne peuvent pas se faire vacciner, ils doivent encore porter le masque dans les espaces communs intérieurs et dans les autobus.

Les parents doivent encore penser à envoyer un masque aux enfants, car il est toujours obligatoire à bord des autobus et dans les espaces communs des écoles. Photo : getty images/istockphoto / lakshmiprasad S

Les élèves du secondaire font un retour à l’apprentissage en présentiel à temps plein. La taille des rassemblements est aussi limitée. Ces restrictions au secondaire sont en cours jusqu’à la vaccination de 90 % des élèves.

Si un élève ou un membre du personnel scolaire présente un symptôme, il devra porter un masque et cas d’éclosion, la santé publique peut exiger que les élèves et le personnel portent un masque tout au long de la journée.

À cause du variant Delta, s'il y a un seul cas dans une école on va fermer l'école et faire la transition à l'éducation à hybride ou virtuelle , explique le ministre Cardy.

Le retour temporaire des classes-bulles, le port obligatoire du masque, ou une suspension des activités parascolaires ne sont pas écartés, en cas de besoin.

Avec des informations de l'émission La Matinale d'ICI Acadie, de Sarah Déry et de Marie-Hélène Lange