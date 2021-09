Le Qatar, pays pivot de la crise afghane

L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al Thani a été l’hôte lundi du secrétaire d’État Antony Blinken, et le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

Au menu de cette réunion : l’évacuation des Américains et des Afghans à risque restés en Afghanistan. L’autre point abordé est d’établir un consensus entre les alliés sur la manière de communiquer avec le nouveau pouvoir taliban.

Le porte-parole du département d'État, Ned Price, a déclaré dans un communiqué que MM. Blinken et Lloyd ont remercié l’émir du Qatar pour l'aide offerte par le Qatar lors de l'évacuation d'Afghanistan des citoyens américains, de nos partenaires et des personnes à risque .

Avant l’arrivée de M. Blinken à Doha, le département d’État avait déjà souligné par communiqué que les Américains sont reconnaissants pour l’étroite collaboration du Qatar concernant l’Afghanistan et son soutien indispensable pour aider le transfert de citoyens américains, du personnel de l’ambassade de Kaboul, d’Afghans menacés et d’autres personnes évacuées d’Afghanistan via le Qatar .

Peu avant l’arrivée du secrétaire d’État, un officiel américain a révélé que quatre ressortissants des États-Unis avaient quitté l'Afghanistan par la route vers un pays qu'il n'a pas divulgué, et que les talibans en avaient pleinement connaissance. Il s'agirait des premiers départs organisés par Washington depuis l'évacuation chaotique des militaires.

Par ailleurs, le Qatar joue aussi le rôle d’intermédiaire entre les talibans et d’autres pays.

Le ministre canadien des Affaires étrangères, Marc Garneau, avait indiqué dans une entrevue à Radio-Canada qu’Ottawa avait des contacts avec les talibans par l’intermédiaire de Doha.

Nous avons eu des communications avec les talibans par des intermédiaires au Qatar et parce que c’est parfois nécessaire de passer certains messages , avait-il souligné.

La semaine dernière, le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, s’était rendu au Qatar, où il a rencontré l’émir cheikh Tamim ben Hamad al Thani pour discuter de la situation en Afghanistan.

De son côté, le président français, Emmanuel Macron, avait déclaré la semaine passée qu’il comptait sur l’aide du Qatar pour poursuivre les opérations d’évacuation.

Un petit pays dans un grand rôle

Le personnel de l'ambassade américaine évacué de Kaboul par un avion de Qatar Airways. Photo : via reuters / US AIR FORCE

Le petit royaume du Golfe persique, de 2,5 millions d'habitants, semble vouloir jouer un rôle majeur dans la crise afghane et plus largement dans la région.

Ce pays détient une position d’équilibre dans la région. Le Qatar est même l’allié des Américains, qui disposent dans ce pays de leur plus grande base au Moyen-Orient avec 10 000 soldats, et les conseils de ses dirigeants semblent être entendus par les talibans.

Au fil des années, le Qatar est devenu l’interlocuteur privilégié des talibans.

Le rôle du Qatar dans la crise afghane remonte à l’année 2013, où les talibans avaient ouvert un bureau politique dans la capitale du Qatar, Doha, qui sert en réalité de représentation diplomatique.

À partir de ce moment, le Qatar a entamé un rapprochement entre les talibans et Washington.

Après plusieurs rencontres indirectes, où le Qatar jouait le rôle de l’intermédiaire, les Américains et les talibans ont fini par accepter des rencontres bilatérales.

Les négociations entre les deux parties ont abouti en février 2020 à un accord, entérinant le retrait américain d’Afghanistan le 31 août 2021. En contrepartie, les talibans devaient entamer des négociations politiques avec le gouvernement afghan et s’engageaient à empêcher tout groupe terroriste de s'activer sur le sol afghan.

Après l’effondrement rapide du gouvernement afghan et la conquête de la capitale par les talibans, le Qatar s’est mis à disposition encore une fois pour servir d’intermédiaire avec les puissances occidentales.

Après le dernier vol américain de Kaboul le 30 août, le défi de l’évacuation des étrangers et des Afghans qui veulent quitter le pays est resté entier. À ce moment, le Qatar est entré une autre fois en scène, en collaboration avec la Turquie, en dépêchant une équipe technique pour que l’aéroport de Kaboul soit opérationnel.

Pour le moment, quelques vols humanitaires et intérieurs ont déjà eu lieu.

Mais la réouverture de l’aéroport de Kaboul est une priorité pour faire parvenir l'aide humanitaire, dont le pays a cruellement besoin, et évacuer des ressortissants étrangers qui souhaitent quitter l'Afghanistan.

Le rôle joué par le Qatar dans cette crise a éclipsé l’Arabie saoudite de la scène, qui pourtant est considérée comme la puissance régionale et aussi comme un allié indéfectible des Américains.