Un projet de règlement sur la gestion de quais de Chelsea fait des mécontents

Des résidents de Chelsea qui habitent à proximité de la rivière Gatineau sont mécontents puisqu’ils pourraient bien devoir payer 500 $ par année pour avoir accès à leurs quais qui s’y trouvent et auxquels ils affirment avoir accès gratuitement depuis des années.

Je me sens floué. L’été ne dure que deux à trois mois, maximum. Je trouve ça aberrant de payer 500 $ toutes les années , dit l’un d’eux, Dean Brown.

Un autre habitant du secteur, Joël Heppell, abonde dans le même sens. C’est vraiment trop élevé.

Les dizaines de quais en question se trouvent sur des lots qui appartenaient à Hydro-Québec et ont récemment été rachetés par la Ville de Chelsea. La Municipalité souhaite aménager, sur ces berges, des accès pour tous à la rivière Gatineau, mais aussi encadrer la gestion des quais qui s’y trouvent déjà.

Actuellement, quelques centaines de citoyens habitant à distance de marche des quais s'en partageraient l'accès. Ce sont certains de ces habitants qui ont construit ces structures, il y a des années.

On veut contrôler le nombre de quais. On veut limiter pour que ce soit seulement pour les maisons à proximité de la rivière , explique la mairesse Caryl Green. Les personnes qui veulent maintenir l’accès privé à un quai devront donc avoir un bail de 500 $ par an avec la Ville.

Un règlement en ce sens devrait être adopté à une réunion du conseil municipal de Chelsea mardi soir.

M. Heppell estime que l’imposition de baux est contradictoire avec l’objectif du projet. Si l’un des buts de la municipalité est d’avoir un accès à la rivière pour tous les citoyens, je ne vois pas comment le fait de faire payer 500 $, qui peut être prohibitif pour certaines familles moins fortunées, [...] va leur faciliter l’accès à la rivière , commente-t-il.

Mais Mme Green soutient qu’il existe un grand appui pour le projet de la Ville au sein de l’ensemble de la population de Chelsea. Des endroits seront aménagés pour des quais communautaires et ceux-ci seront accessibles gratuitement, précise-t-elle.

Caryl Green, mairesse de Chelsea et préfète de la MRC des Collines-de-l'Outaouais Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

L’argent des baux va être mis de côté pour les infrastructures, pour les quais, pour installer, peut-être, une petite place pour nager le long du sentier communautaire , affirme-t-elle.

Sur ce point, des habitants qui pourraient être visés par les baux estiment qu’il est injuste qu’ils doivent débourser 500 $ qui serviront à financer le projet, ce qui ne sera pas le cas pour les autres résidents de Chelsea.

Le conseil trouve que c’est un privilège d’avoir un accès à la rivière Gatineau en face de sa maison , répond la mairesse de Chelsea face à cette critique.

Par ailleurs, elle affirme qu’une dizaine de personnes ont en fait des ententes avec Hydro-Québec pour avoir accès à un quai en échange de 200 $ par an. Les autres ne déboursent rien et la société d’État le tolère.

Par ailleurs, des personnes qui profitent de quais dans le secteur craignent que la municipalité en détruise certains qui ne sont pas sécuritaires pour la baignade. Ces résidents assurent qu’ils n’utilisent pas les endroits pour se baigner, sachant que cela serait dangereux en raison d’un débit élevé, notamment.

Les résidents qui ont leur quai, ce sont les mêmes d’année en année. Ils ont tous des bateaux , dit Dean Brown.

Avec les informations d'Ismaël Sy