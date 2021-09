Le passeport vaccinal sème encore la confusion en Estrie

Plusieurs citoyens se présentent dans les commerces non essentiels avec une preuve papier obtenue au centre de vaccination. Or, on ne retrouve aucun code QR sur ce document et ce dernier est essentiel pour accéder à ce type de service. La propriétaire du Café Nordik a constaté cette confusion chez ses clients.

Il faut leur expliquer que c’est vraiment du code QR dont on a besoin et comment aller le chercher. Cela prend un peu de temps. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées avec leur papier de vaccination en pensant que c’était la bonne preuve. Une citation de :Sandrine Champagne, propriétaire du Café Nordik

La propriétaire du Café Nordik, Sandrine Champagne, s'est dotée de cette casquette pour faire passer la nouvelle mesure avec une touche d'humour. Photo : Radio-Canada

Un citoyen pleinement vacciné s’est vu refuser l’accès à un restaurant, car il avait seulement son document obtenu au centre de vaccination à présenter.

On était supposé avoir un temps jusqu’au 15 septembre. J’étais confus et c’est sûr j'étais un peu fâché. On dit quelque chose et ce n’est plus cela rendu là-bas… Comme d’habitude! Une citation de :Yves Lessard, citoyen

Rappelons qu’une période d’adaptation est en vigueur jusqu’au 15 septembre et où aucune sanction n’est donnée. Toutefois, les commerçants sont dans l’obligation de demander le passeport vaccinal. Notre équipe a constaté que la tolérance se fait à la discrétion des commerçants.