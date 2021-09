Éclosion de COVID-19 dans un foyer pour aînés; 2 décès

L'unité de santé publique de la région de Durham a déclaré une éclosion au foyer le 27 août, lorsqu’un membre du personnel et deux résidents ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

En date du 6 septembre, Hillsdale Estates comptait 16 cas actifs de COVID-19 parmi les résidents et 6 cas actifs parmi le personnel. Or, selon un communiqué du foyer de soins de longue durée, l’éclosion compte maintenant 28 cas au total : 20 résidents et 8 membres du personnel.

Quatre-vingt-quinze pour cent des résidents et 83 pour cent des employés sont entièrement vaccinés, selon la direction du foyer. Le personnel d'agence qui vient au foyer est également entièrement vacciné, peut-on lire dans le communiqué de la direction.

Pour l'instant, nous n'avons pas reçu de confirmation au sujet de la souche de COVID-19 pour déterminer s'il s'agit d'un variant. Nous travaillons actuellement avec le département de la santé pour organiser des cliniques de vaccination pour la troisième dose.

Le foyer, situé au 590, boulevard Oshawa Nord, compte 300 lits pour les résidents.

Vaccination obligatoire demandée

Vivian Stamatopoulos, professeure agrégée de criminologie et de justice à l'Université Ontario Tech et défenseure des résidents des foyers de soins de longue durée en Ontario, a déclaré que la province doit rendre obligatoire la vaccination du personnel des foyers de soins de longue durée pour prévenir les éclosions.

Elle dit recevoir des messages de membres de la famille inquiets tout le temps .

Les familles en ont assez , a-t-elle dit. Elles ont peur, elles sont en colère. Elles savent qu'il existe une option pour empêcher que cela se reproduise encore et encore.

Selon elle, les éclosions sont souvent provoquées par du personnel non vacciné et par le variant Delta.

Depuis plus d'un mois, nous avons des éclosions dans les foyers de soins de longue durée , a-t-elle déclaré. C'est le cas notamment à Tansley Woods, à Burlington; à Labdara Lithuanian Nursing Home, à Etobicoke; et à The Village at St. Clair, à Windsor.

Elle a ajouté que le personnel de Hill Estates devrait être vacciné à 90 ou 95 %, et non à 83 %, dans le contexte du variant Delta.

Nous ne sommes pas où nous devrions être. Il suffit d'une erreur, d'une erreur de contrôle des infections, d'un test rapide manqué, d'une occasion manquée pour détecter le virus. Une fois qu'il se retrouve dans ce foyer, il fait des ravages , a-t-elle déclaré.

Je ne comprends pas pourquoi nous jouons à la roulette russe avec la vie de ces personnes âgées.

De son côté, le ministère des Soins de longue durée de l'Ontario affirme que les efforts de vaccination sont extrêmement fructueux .

En réponse à des questions sur les raisons pour lesquelles les éclosions dans les foyers de soins de longue durée se produisent encore dans la province, le ministère ontarien des Soins de longue durée a déclaré que la pandémie de COVID-19 a créé des défis sans précédent dans les secteurs de la santé et des soins de longue durée .

Le ministère provincial n'a pas répondu à la question à savoir si la vaccination devrait être obligatoire pour le personnel des foyers de soins de longue durée.

Nos efforts pour améliorer l'adoption du vaccin pour le personnel des foyers de soins de longue durée ont été extrêmement fructueux , peut-on lire dans le courriel envoyé à CBC News. Sur la base du système provincial, on estime que plus de 90 % du personnel de l'Ontario a reçu au total au moins une dose du vaccin depuis le début du programme de vaccination.

Avec les informations de CBC News