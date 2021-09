Greg Fergus dénonce le racisme partagé sur ses pancartes électorales

« Merci à ceux et celles qui ont contacté mon équipe pour signaler ces actes odieux de vandalisme. Vous avez réaffirmé qu’il n’y a pas de place pour la haine et le racisme anti-noir dans notre communauté », a-t-il déclaré, lundi, dans une publication Facebook.

L’élu libéral, qui tente de se faire réélire pour un troisième mandat, a partagé les photos de deux affiches où l’on peut voir que le mot en n, qui est rayé, a été inscrit.

Historiquement, ce mot a été utilisé pour réprimer les Noirs et les empêcher d’atteindre leur plein potentiel dans la dignité , a poursuivi M. Fergus.

Il a ajouté que les Canadiens noirs ont leur place partout bien qu’il reste du travail à faire pour rendre le Canada plus inclusif.