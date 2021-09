Jean-Yves Duclos tacle Yves-François Blanchet sur le 3e lien

Quand j’entends ça, ça m’irrite que quelqu’un puisse dire que c’est quelque chose d’écologique quand ça aurait un impact substantiel sur la qualité de l’air, sur la congestion, sur la pollution , a lancé M. Duclos en marge d'une conférence de presse.

La candidat libéral a invité M. Blanchet à aller à la rencontre des citoyens de la circonscription de Québec, qui, selon M. Duclos, sont très inquiets de la sortie de nouvelles autoroutes et de nouvelles bretelles dans leur milieu de vie.

Retombées positives

En visite à Québec, le 24 août dernier, où il faisait campagne, M. Blanchet avait soutenu que le projet du troisième lien pouvait avoir des retombées positives en matière d'environnement.

Je crois que le troisième lien a un potentiel de contribution positive en termes d’environnement, notamment pour éviter un nombre important de véhicules faisant un important détour, chacun émettant des gaz à effet de serre, sauf ceux qui sont électriques , avait-il alors expliqué, ajoutant que le projet avait un potentiel d’offre de transport collectif entre deux centres-villes économiquement très intégrés .

Mais le candidat bloquiste dans la circonscription de Québec, Louis Sansfaçon, se dit conscient des craintes des citoyens dans les quartiers centraux.

Je suis d'accord sur le fait qu'on doit réfléchir sur la qualité de vie des gens de Saint-Roch , a-t-il avancé. Toutefois, il croit qu'il ne faut pas tourner le dos à un projet potentiellement porteur pour la région.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) souhaite profiter du flou des positions libérales et bloquistes pour rallier les opposants à sa cause.

Même si son parti a été pratiquement rayé de la carte au Québec en 2019, le candidat néo-démocrate Tommy Bureau croit que plusieurs électeurs progressistes ont été déçus de la mollesse des libéraux depuis six ans dans la lutte contre les changements climatiques.

Les libéraux, effectivement, sont excellents en campagne électorale pour se présenter comme très progressistes, mais ça va leur revenir sur le nez parce qu'ici, il va y avoir une énorme résistance si ce projet-là se réalise , croit-il.

Les conservateurs en faveur du troisième lien

Le Parti conservateur se présente comme la seule option des citoyens qui veulent voir Ottawa financer le troisième lien.

Je veux faire preuve de leadership, je me positionne pour le troisième lien , a assuré la candidate conservatrice dans le comté de Québec, Bianca Boutin.

En juillet dernier, le premier ministre François Legault avait demandé un financement de 40 % du fédéral pour la construction du troisième lien, soit une contribution de 2,4 milliards à 4 milliards de dollars.

Jean-Yves Duclos a réitéré lundi qu'Ottawa ne finançait plus les autoroutes.

On n’est pas là, on est ailleurs et on est dans le financement du transport collectif et actif , a-t-il conclu.

Avec les informations d'Olivier Lemieux