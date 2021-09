Un bâtiment délabré de la rue Saint-Dominique dans la mire de Saguenay

Le bâtiment qui a abrité, au fil des ans, les bars Le Puzzle et La P’tite Grenouille, de même que plusieurs restaurants, est laissé à l’abandon par son propriétaire. Il a fait l’objet de nombreuses plaintes formulées par des citoyens en raison du délabrement et de la dangerosité des lieux.

Un restaurant Dunn’s devait y voir le jour. Malgré l’installation d’une enseigne à l’effigie de la chaîne en 2018, le projet caressé par l’ex-franchisé David Ho ne s’est jamais réalisé et l’édifice est décrépit.

La démarche de la Ville vise donc à déterminer si le bâtiment a perdu plus de 50 % de la valeur inscrite au rôle d’évaluation. Selon le logiciel de taxation de Saguenay, l’édifice placardé vaut 340 700 $ et le terrain a une valeur marchande de 67 000 $. Si la firme d’évaluation mandatée conclut que l’immeuble est déprécié de plus de la moitié, la Ville devra décider s’il doit être rénové ou démoli.

Cet immeuble a tour à tour abrité des bars et des restaurants, mais se trouve désormais dans un état lamentable. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Conseiller municipal du district #4, où se trouve le centre-ville de Jonquière, Kevin Armstrong rappelle qu’un règlement municipal encadre l’entretien des propriétés. Ce règlement stipule que tout bâtiment doit être maintenu en bon état de manière à conserver la qualité structurale et l’étanchéité des lieux afin d’éviter la détérioration ou le délabrement de celui-ci .

C’est un bâtiment qui est vide depuis un bon moment et pour lequel on reçoit beaucoup de plaintes à l’arrondissement de Jonquière. Beaucoup de vitres brisées. Il y a eu beaucoup d’interventions dans les derniers mois et les dernières années. Ça revient souvent dans les discussions et avec toutes les orientations qu’on veut donner au centre-ville, notamment avec le plan particulier d’urbanisme (PPU), je suis très satisfait que le comité exécutif ait pris cette décision , a fait valoir Kevin Armstrong.

Le conseiller n’a pas eu de contact avec la compagnie à numéro propriétaire du 2497 Saint-Dominique, dont l’adresse de référence se trouve au 164 Racine, à Chicoutimi, selon l’unité d’évaluation foncière.