Maxime Bernier se rend à un rassemblement au Manitoba sans respecter la quarantaine

Ces mesures exigent que toute personne qui entre dans la province s’isole pendant 14 jours, sauf les personnes complètement vaccinées et certains travailleurs essentiels.

Lundi, M. Bernier s’est rendu à un rassemblement à Steinbach, puis à des événements à Plum Coulee et Winnipeg.

Ces ordres sanitaires sont inconstitutionnels et immoraux et je vais toujours me battre pour ma liberté et celle de tous les Canadiens.

Une citation de :Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada