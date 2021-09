Alerte d’orages violents au Bas-Saint-Laurent

Environnement Canada a lancé une alerte d’orages violents lundi à à 18 h pour le secteur de la réserve faunique de Rimouski et du secteur de Mont-Joli.

Environnement Canada a lancé une alerte d’orages violents lundi à 17 h 41 pour Rimouski dans le secteur du Bic qui a par la suite été levée.

Un orage violent est susceptible de produire de la grêle pouvant atteindre la taille d’une pièce de 5 cents, de la pluie forte et des rafales très fortes qui peuvent projeter des objets non fixés, endommager des bâtiments peu solides, arracher des branches d’arbres et renverser de gros véhicules.

À Saint-Fabien, de la grêle de la taille de bille est tombée du ciel en début de soirée.

De la grêle de la taille de billes s'abat sur Saint-Fabien en début de soirée le 6 septembre 2021. Photo : Radio-Canada

Environnement Canada lance une alerte d’orages violents lorsque l’orage s’accompagne d’au moins un des éléments suivants : de la grosse grêle, des vents destructeurs ou des pluies torrentielles.

Environnement Canada recommande de rester à l’intérieur.