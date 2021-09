De nouvelles écoles francophones pour la rentrée en Ontario

Cette année, de Blind River à Parry Sound, des élèves de l'élémentaire et du secondaire font leur rentrée dans de toutes nouvelles écoles de langue française. Selon des acteurs du milieu, ce fait illustre la vitalité et la combativité des communautés francophones.

À Espanola, au bord de la baie Géorgienne, l’école catholique La Renaissance ouvrira ses portes pour la première fois cette année. Les élèves de deux anciennes écoles élémentaires et secondaires de la municipalité convergent dans ces nouveaux locaux, en plus d’une nouvelle garderie.

Si l’école catholique partage ses nouveaux bâtiments avec l’école de langue anglaise Sacred Heart, les francophones n’y sont toutefois pas minoritaires. Environ 500 élèves y font leur entrée mardi : 50 % dans l’école de langue française, et 50 % dans l’école de langue anglaise.

Et pour les accommoder, le bâtiment, qui est finalement prêt après quatre ans de construction, est séparé en plein centre en deux sections identiques.

La directrice de l’école La Renaissance ne cache pas son enthousiasme en cette rentrée. Pour moi, c’est gros , affirme Lynn MacLean.

Depuis que je suis ici, chaque année, j’ai un thème. Cette année, mon thème c’est : "Prend ta place". Dans l’école, dans la communauté, et dans le monde , dit-elle avec aplomb.

On veut montrer à la communauté, à la province, au monde, qu’on existe ici à Espanola, qu’on a une belle école, qu'on en vaut la peine. On est du bon monde, et on produit de bons citoyens. Une citation de :Lynn MacLean, directrice de l'école La Renaissance

Pour Lynn MacLean, la nouvelle école catholique d'Espanola est l'aboutissement d'années d'efforts. Photo : Radio-Canada / ZACHARIE ROUTHIER

L’école La Renaissance fait d’ailleurs figure de village gaulois dans une municipalité comme Espanola, ou seulement 15 % de la population d’environ 5000 personnes ont le français pour langue maternelle.

C’est super, parce que nos parents reconnaissent l’avantage que leur jeune soit bilingue. [...] On a plusieurs familles complètement anglophones, mais les parents supportent l’école, ils sont engagés dans l’éducation de leur enfant, et l'encouragent à parler français , explique Mme MacLean.

En se promenant dans l’école flambant neuve, elle souligne que les nouveaux locaux ont déjà convaincu des parents de faire le saut vers l’école La Renaissance, ce qui a fait grimper les inscriptions durant l’été.

Les élèves pourront profiter de nouvelles salles d'éducation physique, de classes ergonomiques, et d’une éducation qui place la technologie au centre des apprentissages, note la directrice.

Les nouvelles classes de l'école catholique La Renaissance sont différentes en fonction de l'âge des élèves, mais la technologie est toujours présente. Photo : Radio-Canada / ZACHARIE ROUTHIER

Plusieurs nouvelles écoles

Espanola n’est pas la seule municipalité à se doter d’une nouvelle école de langue française cette année.

Plus au sud, l’école secondaire publique aux Quatre-Vents, à Parry Sound, ouvre progressivement avec une première cohorte de trois élèves en 9e année.

À Blind River, une nouvelle école publique accueille aussi ses premiers élèves.

Et dans l’Est ontarien, l'école secondaire publique Pierre-de-Blois ouvre ses portes à plus de 300 élèves.

Il y a un engouement pour l’éducation de langue française laïque en Ontario , se réjouit Denis Chartrand, président de l'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario.

Le président de l'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario, Denis Chartrand. Photo : Radio-Canada

On est vraiment heureux de pouvoir ouvrir de nouvelles écoles. C'est fondamental pour une société, surtout une société minoritaire, d’avoir des institutions. Parce que l’institution fait grandir la communauté, et l’école, c’est la plus importante des institutions , dit-il.

Toutefois, le président estime que les francophones n’ont toujours pas leur juste part du gâteau en ce qui a trait à l’enseignement élémentaire et secondaire.

Il assure que plusieurs municipalités ayant les effectifs nécessaires pour accueillir une école de langue française en vertu de la loi sont toujours en attente du feu vert de la province. Son organisation est d’ailleurs en train de les recenser.

Or, selon M. Chartrand, la combativité est au cœur de la société francophone.

On travaille ensemble. On collabore, on sait qu’on est minoritaire, on sait qu’il faut travailler plus fort que les autres, alors on le fait. Une citation de :Denis Chartrand, président de l'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario

Au moment d’écrire ces lignes, Radio-Canada n’a pas pu obtenir de données du gouvernement de l’Ontario quant à la fréquentation des écoles de langue française.