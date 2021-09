Les cliniques désignées à l’évaluation de la COVID-19 fermées en Outaouais

Les CDEcliniques désignées à l'évaluation de la rue du Barry, à Gatineau, de Papineau, Wakefield, Maniwaki et Shawville étaient dédiées aux consultations médicales et au dépistage pour les personnes présentant des symptômes de la maladie.

Leur fermeture permet au système de santé de l’Outaouais de regagner du personnel à ses tâches habituelles, souligne le Dr Marcel Guilbault, président de l'Association des médecins omnipraticiens de l’ouest du Québec.

« On les remet dans leur milieu, [que ce soit] à l’hôpital ou dans leur clinique. [La fermeture des CDE cliniques désignées à l'évaluation ] permet à des médecins de famille de se concentrer [à leur emploi] dans leur clinique », dit-il en entrevue.

Il relève que la CDE cliniques désignées à l'évaluation de la rue du Barry a été transformée pour devenir une clinique désignée pédiatrique (CDP).

Les 0 à 12 ans ne sont pas vaccinés, alors le ministère de la Santé pense que les cliniques ne pourront pas accueillir tous les patients de trois mois à 16 ans. Une CDPclinique désignée pédiatrique va accepter le surplus de patients pour éviter le débordement ou le manque de consultation pour les enfants , ajoute celui qui est également le chef du Département régional de médecine générale de l'Outaouais.

Une CDPclinique désignée pédiatrique est ouverte huit heures par jour. Le matin, un médecin va traiter les patients pour des motifs non liés à la COVID-19. L’après-midi, un autre médecin va prendre soin des patients infectés par le coronavirus ou qui pourraient l’avoir contracté.

Ne pas mélanger les patients

La semaine dernière, lorsque la fermeture des CDE cliniques désignées à l'évaluation a été annoncée, beaucoup d’internautes ont cru que la salle d’attente des cliniques allait accueillir à la fois des patients porteurs de la COVID-19 et ceux qui ne le sont pas. Le Dr Guilbault insiste sur le fait que ce ne sera pas le cas.

Les personnes qui ont potentiellement la COVID-19 devront attendre dans une autre zone de la clinique ou dans leur véhicule en attendant d’avoir l’autorisation de s’y rendre, et seront vus en fin de journée ou après la période de sans rendez-vous des médecins, a précisé le docteur.

Et on va continuer à suivre les mêmes règles sanitaires, comme le lavage des mains, que nous faisions en CDE cliniques désignées à l'évaluation , et à ce que je sache, personne n’a été infecté.

Le docteur Marcel Guilbault, président de l'Association des médecins omnipraticiens de l’ouest du Québec Photo : Radio-Canada / Mylène Crête

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais procède à ces fermetures alors que le Groupe de médecine familiale et les cliniques médicales peuvent maintenant accueillir des personnes ayant des symptômes.

Celles-ci ont tous les équipements de protection individuelle nécessaires et ont mis en place tous les protocoles et procédures requis , précise le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux par communiqué, précisant que les cliniques désignées de dépistage et les cliniques mobiles de dépistage demeurent ouvertes.

Le président d'Action santé Outaouais, Denis Marcheterre, s'inquiète de la décision de fermer les CDE cliniques désignées à l'évaluation en pleine quatrième vague de la pandémie.

Denis Marcheterre, président d'Action santé Outaouais (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Ce que les gens nous disent, c'est qu'on voudrait que le système reste flexible. On comprend le fait qu'on veuille libérer des médecins, des infirmières. C'est parfait, on en a besoin , nuance-t-il.

Il affirme toutefois que plusieurs se demandent quelles décisions seront prises si la quatrième vague finit par faire des ravages. Si elle devient plus sérieuse, plus grave, est-ce que le système sera assez flexible pour revenir à des services plus accessibles? , lance-t-il.

Quoi qu'il en soit, Denis Marcheterre est d’accord sur un point de vue également partagé par le Dr Guilbault : CDE cliniques désignées à l'évaluation ou pas, il est essentiel que la population aille se faire vacciner et qu’elle reçoive ses deux doses.

Avec les informations de Charles Lalande et de Rémi Authier