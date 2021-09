Une drogue de rue fait un mort dans les Premières Nations du Nord manitobain

L’homme de la Nation crie Bunibonibee est mort jeudi après avoir été retrouvé inconscient, a affirmé le chef Richard Hart, dimanche.

Une autopsie n’a pas encore été pratiquée, mais le chef Hart croit que le décès est lié à la consommation d’une drogue qui prend la forme d’une petite pilule vert pâle, surnommée green bean dans sa localité.

Dimanche, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a diffusé un avertissement concernant cette drogue, vendue sous la forme de comprimés qui ressemblent à ceux de l’oxycodone et qui pourraient contenir du fentanyl. La GRCGendarmerie royale du Canada croit que ces comprimés sont responsables de plusieurs surdoses survenues au cours des trois derniers jours.

Richard Hart affirme qu'il sait depuis environ deux mois qu’on peut trouver cette drogue dans la communauté. Les incidents en lien avec elle se sont multipliés au cours des dernières semaines, en particulier la semaine dernière.

Sur une période de 36 heures qui comprend la mort du jeune père de famille, une douzaine de personnes souffrant des symptômes d’une surdose au fentanyl se sont précipitées vers l’infirmerie de la communauté. Plusieurs ont dû être transportées par avion à l’extérieur de la Première Nation, située à 575 km au nord-est de Winnipeg.

On trouve aussi ces comprimés dans la Première Nation de Shamattawa, selon ce qu’a déclaré le chef Eric Redhead, dimanche.

La GRC du Manitoba a lancé un avertissement au sujet de pilules ressemblant à celles de cette photo, qui peuvent contenir du fentanyl et qui seraient responsables de plusieurs cas de surdoses dans les communautés éloignées du Manitoba. Photo : Gendarmerie royale du Canada - Manitoba

Aucune mort en lien avec la drogue n’a été rapportée pour le moment dans cette communauté isolée, située à 745 km au nord-est de Winnipeg, mais selon le chef Redhead, on y a constaté une augmentation alarmante de surdoses au fentanyl à l'infirmerie. Il y en a eu quatre en quatre jours, rapporte-t-il.

Après les réactions initiales de tristesse et de colère qui ont suivi la mort du père de famille, Richard Hart dit que les membres de sa communauté veulent maintenant passer à l’action. Un homme est mort parce qu’un revendeur veut faire de l’argent et ça met les gens en colère, dit-il. Et ensuite, ils se demandent : qu’est-ce qu’on peut faire comme communauté pour mettre fin à cette crise?

Les chefs constatent cependant que les solutions ne sont pas si simples. Ainsi, Richard Hart dit avoir été inondé d’appels lui demandant de sévir contre les individus connus pour leurs liens avec le commerce de la drogue.

Mais pour cela, il faut des preuves et des enquêtes policières, comme il l'indique, ou alors le conseil de bande peut adopter une résolution pour bannir temporairement une personne de la communauté. Richard Hart explique que cela a été fait quatre fois contre des personnes trouvées coupables de crimes liés aux drogues.

Même avec la récente vague de surdoses, les gens ne veulent pas donner le nom des responsables, déplore-t-il. C’est difficile, parce qu’on ne peut pas sévir contre des gens en se basant sur des rumeurs. C’est frustrant; je ne comprends pas comment, avec un mort et d’autres personnes qui ont frôlé la mort, il y a encore des gens qui ne veulent pas dire de qui ils ont eu leur drogue.

Eric Redhead estime qu’il n’est pas difficile de comprendre comment les drogues pénètrent dans les communautés éloignées comme Shamattawa ou Bunibonibee, puisqu’elles n’ont qu’un seul point d’entrée : l’aéroport.

Il dit qu’il n’y a pas de fouilles adéquates avant l'embarcation des passagers sur les vols menant vers ces communautés, et il faudrait selon lui que ces fouilles soient effectuées.

Les chefs des communautés disent se concentrer sur ce qu’ils peuvent faire pour prévenir d’autres tragédies. Ils veulent ainsi améliorer l’accès à la naloxone, un antidote pour les surdoses par opioïde.

Les infirmeries de deux communautés ont été approvisionnées, et le chef Hart précise qu'il a commandé d’autres trousses de naloxone pour équiper les premiers répondants de Bunibonibee.

Les deux chefs voudraient que ces trousses soient plus facilement accessibles aux membres de leurs communautés respectives. Les gens n’ont pas accès aux trousses de naloxone, selon Eric Redhead; en tout cas pas comme ils le devraient ou plutôt, devrais-je dire, pas comme les gens de la ville y ont accès.

Et alors que la majorité des surdoses se produisent chez des personnes qui ont une vingtaine ou une trentaine d’années, Richard Hart voudrait que la communauté de Bunibonibee puisse faire en sorte que les jeunes évitent de prendre de la drogue.

Il faudra toujours sévir envers les vendeurs de drogue, dit-il, mais en même temps nous devons offrir plus de programmes, plus de services et plus d’emploi aux gens, pour les aider à occuper leur temps de façon plus productive.

C’est ce que nous essayons de faire en tant que communauté, rappelle le chef Hart, et en travaillant ensemble, nous allons passer au travers de cette crise.

Avec des informations de Caitlyn Gowriluk