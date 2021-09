La CMM demande un financement de 21 millions de dollars pour la Promenade fluviale

On a un point de vue sur le fleuve, sur l'île de Montréal, sur les Montérégiennes, qui est absolument magnifique ici , nous montre Stéphane Pineault, coordonnateur des politiques, interventions et développement à la CMMCommunauté métropolitaine de Montréal . La plupart des gens de la région de Montréal ignorent ça.

Le projet, dont la conception a été confiée à la firme Daoust Lestage, consiste en l'aménagement d'un sentier, de haltes d'observation et d'escaliers permettant de relier le rivage à la partie haute de la digue, où se trouve déjà une piste cyclable. Le sentier riverain s'étendrait sur environ 8 des 13 kilomètres de la digue, entre Saint-Lambert et Sainte-Catherine. Une piste multifonctionnelle sera réaménagée sur la partie haute.

Cette Promenade fluviale sera accessible à partir de l'estacade du pont Champlain, de l'écluse de Saint-Lambert et du RécréoParc de Sainte-Catherine.

On veut que les gens puissent aller plus près du fleuve encore, parce que je suis sûr que de nombreux cyclistes qui passent en haut n'ont pas un si bon aperçu du fleuve lorsqu'ils roulent sur la digue , explique Stéphane Pineault.

Certaines contraintes, liées à la nature de la digue artificielle, limitent toutefois les activités qui pourront se tenir sur cette promenade. Puisqu'aucune excavation ne sera possible, des structures en béton, comme des bancs et des escaliers, seraient déposées au sol. Les rassemblements seront également impossibles, explique Stéphane Pineault. On roule, on marche, on admire le paysage, on peut se reposer 10 ou 15 minutes, mais l'idée est qu'on ne vient pas ici passer la journée.

La CMMCommunauté métropolitaine de Montréal demande au gouvernement fédéral de financer le projet de 35 millions de dollars à hauteur de 60 %, dans le cadre d'un programme pour le transport actif. Pour la mairesse de Sainte-Catherine, Jocelyne Bates, ce serait la moindre des choses qu'Ottawa finance ce projet.

La ville de Sainte-Catherine a été séparée en deux en 1957 [lors de l'aménagement de la Voie maritime], peut-être que c'est un retour d'ascenseur que le gouvernement du Canada devrait faire [en redonnant] une possibilité à ces gens-là de revivre le bord de l'eau , déclare-t-elle. Et je ne parle pas seulement pour la ville de Sainte-Catherine, je parle pour l'ensemble des municipalités qui longent le fleuve.