Les personnes à faible revenu auront accès à des loisirs gratuits dans la MRC Abitibi

Les personnes à faible revenu de la MRC Abitibi auront accès gratuitement à des loisirs sportifs et culturels.

Le programme national Accès-Loisirs Québec, déjà implanté à Malartic, Rouyn-Noranda et Val-d’Or, sera aussi offert dès cet automne dans la région d’Amos. En vertu de ce programme, des organismes du milieu sont invités à réserver gracieusement une ou plusieurs places à leurs activités de loisir pour cette clientèle qui n’en a souvent pas les moyens. Il s’agit d’une opportunité pour briser l’isolement et faciliter l’intégration sociale des personnes à faible revenu.

Ça fait un an et demi au moins qu’on travaille là-dessus, au niveau du Regroupement des partenaires en développement social d’Amos-région. Mais la pandémie a un peu retardé tout le processus. Au fond, la mission d’Accès-Loisirs Québec, c’est de rendre gratuit l’accès à des loisirs sportif, culturel et de plein air aux personnes de 0-99 ans qui vivent une situation de faible revenu, en concertation avec les partenaires du milieu , explique la coordonnatrice Mylène Plante.

Première inscription

Les mardi 7 (12 h 30 à 16 h 30, 18 h à 20 h 30) et mercredi 8 septembre (12 h 30 à 16 h 30), les personnes à faible revenu du territoire seront invitées à choisir les loisirs qui les intéressent au Centre Goyette-Ruel à Amos. Elles devront présenter une preuve de revenu.

Le Théâtre des Eskers offre trois paires de billets pour chacun des spectacles qu'il présentera cet automne au programme Accès-Loisirs. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

C’est vraiment comme du magasinage. Moi, j’affiche toutes les places et ils ont le droit de choisir une place, eux et leur famille. Évidemment, s’ils ont des enfants, ils ont le droit de prendre une place pour leurs enfants aussi. Ils prennent la place dont ils ont besoin et ils peuvent revenir le lendemain en choisir une autre si ça n’a pas tout été pris , précise Mylène Plante.

Une variété d’activités

Pour cette première édition, le Regroupement des partenaires en développement social d’Amos-Région n’a pu offrir autant de places qu’il ne l’aurait souhaité, mais il est tout de même satisfait de la variété d’activités qu’il peut offrir.

On n’a pas 100 places à offrir, ça vient de commencer, c’est normal. Mais ce que je trouve intéressant, c’est qu’on a des places différentes. On a un peu de culture, un peu de sport. On a la salle de spectacle, entre autres, qui nous a offert trois paires de billets à offrir à nos personnes pour chacun des spectacles de la programmation cet automne , se réjouit Mylène Plante.

Et tous les espoirs sont permis pour la deuxième période d’inscription, qui aura lieu en janvier prochain. Plus d’organismes et de personnes à faible revenu auront entendu parler du programme, ce qui devrait contribuer à sa popularité.