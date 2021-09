Orages violents et alerte à la tornade en pleine nuit à Port Albert

Mon téléphone clignotait comme un arbre de Noël, c’était juste après 4 h du matin , raconte Shaun Einboden, qui a grandi à Port Albert. J’ai d’abord pensé qu’il s’agissait d’une alerte Amber, mais non, c’était Environnement Canada et ça disait de trouver refuge le plus vite possible , poursuit-il.

Comme lui, les habitants de cette petite communauté ont été réveillés en pleine nuit après l'envoi de l’alerte à la tornade de l’agence météorologique.

Reuven Cohen était à son chalet situé près du lac lorsqu’il a vu l’avertissement. En quelques minutes, il a réveillé toute la famille. Je pense qu’on s’est retrouvés à 11, recroquevillés dans la salle de bain , dit-il avec humour.

Reuven Cohen et sa famille ont trouvé refuge dans la salle de bain de leur chalet de Port Albert durant les intempéries. Photo : Twitter/Reuven Cohen

En l’espace de trois minutes, on est passé d’un vrombissement lointain sur le lac à une tempête épique. Une citation de :Reuven Cohen

Soudainement, la grêle a commencé, des grêlons assez gros, à peine plus petits qu’une balle de golf. Ça faisait vraiment beaucoup de bruit , rapporte le père de famille.

Mais le tout n’a duré que quelques minutes, selon les deux témoins à qui Radio-Canada a pu parler.

En remontant de son sous-sol, où il s’était réfugié, Shaun Einboden raconte avoir vu sa terrasse extérieure recouverte de grêle. J’en avais jusqu’aux chevilles , dit-il. Même constat du côté de la famille Cohen. Dehors, tout le sol était recouvert de grêle sur une épaisseur d’environ six centimètres .

La tempête a apporté un amas de grêle. Photo : Twitter/Shaun Einboden

Des photos publiées sur Twitter montrent également des feuilles d’arbres éparpillées et parfois des arbres abimés ou des branches arrachées. Les autorités n'ont rapporté aucun blessé.

Dans les rues de Port Albert, de nombreux arbres ont perdu leurs feuilles à cause des averses de grêle. Photo : Twitter/Reuven Cohen

Une équipe envoyée sur place pour enquêter

Francis Lavigne-Thériault est assistant à la recherche pour le projet Northern Tornadoes de l’Université Western. L’ingénieur, également chasseur de tornade, est régulièrement envoyé sur le terrain pour analyser les dégâts et s’est porté volontaire pour se rendre à Port Albert.

Sur le radar, il y avait de la vélocité, il y avait vraiment de la rotation proche du niveau du sol , dit-il, et c’est probablement ce qui a poussé Environnement Canada à émettre cet avis de tornade.

Une fois sur place, M. Lavigne-Thériault va prendre des images des dégâts, capter des images aériennes et parler à des témoins, le tout dans le but de mieux comprendre le système, son intensité et sa trajectoire.

Ça va être à moi de déterminer, en fonction de ce que je vois, si c’était plus une tornade ou une microrafale , explique-t-il, avant d’ajouter que son équipe allait, de son côté, examiner les images satellites et que de concert, lui et ses collègues devraient pouvoir, dans les 24 h, décider de quel type d’événement météorologique ont été témoins les habitants de Port Albert et présenter un rapport préliminaire.

Le Franco-Manitobain Francis Lavigne-Theriault, lorsqu'il chassait une tornade en 2017. Photo : Radio-Canada / Marie-Lise Mormina

Le scientifique note toutefois que l’heure à laquelle est survenue cette tempête reste intéressante : D'habitude tu as des gros orages dans la fin de l’après-midi quand c’est le moment le plus chaud de la journée .

En attendant, plus de peur que de mal à Port Albert, où les résidents ont pu admettre au moins une chose après cet épisode : l’efficacité du système d’alerte.