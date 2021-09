Tournoi des candidats dans Avignon‒La Mitis‒Matane‒Matapédia : Louis-Éric-Savoie

Qui sera député fédéral des circonscriptions Gaspésie‒Les Îles et Avignon‒La Mitis‒Matane‒Matapédia? Pour y avoir plus clair sur les propositions des candidats en lice, l’animatrice de l’émission Bon Pied, bonne heure, Isabelle Lévesque a interrogé ceux des principaux partis sur certains enjeux régionaux.

1. Les municipalités de la région ont présenté différents projets d’infrastructures au cours des derniers mois, projets de réfection de quais, de marinas, de centres sportifs, mais le financement s’est avéré insuffisant ou non disponible pour certaines municipalités. Comment aider les municipalités à renouveler leur équipement désuet?

On est déjà en processus afin de rencontrer l’ensemble des acteurs régionaux, les acteurs politiques, les préfets, les entreprises, les maires pour bien comprendre et bien saisir les besoins et les enjeux des différents projets d’infrastructures. Ça englobe la collaboration avec les différents paliers de gouvernement.

Le Parti libéral du Canada a un plan pour les infrastructures qui a été lancé en 2016, qui s’appelle : Investir dans le Canada. Ça engage plus de 180 milliards de dollars sur plus de 12 ans et ça implique plus de 20 ministères et organismes fédéraux qui participent dans les différents programmes.

On va continuer à investir comme on l’a fait dans les dernières années et accompagner les municipalités dans leurs différents projets.

2. La Fédération canadienne des municipalités demande au gouvernement fédéral d’investir 2 milliards de dollars additionnels au cours des trois prochaines années pour faire face aux changements climatiques. Quelle stratégie devrions-nous prioriser pour protéger les secteurs plus à risques?

Il faut comprendre que les changements climatiques nous apportent des événements climatiques extrêmes qui sont de plus en plus fréquents et dépendamment de la région où on se trouve au Canada, avec des impacts différents. On le voit avec les inondations ou les feux de forêt.

Au gouvernement du Canada, on est prêt à accompagner les municipalités et la Fédération canadienne des municipalités pour faire face dans leurs communautés aux impacts de ces changements climatiques. On pense en Gaspésie à l’érosion des berges.



Le village de Marsoui, en Haute-Gaspésie, perd sans cesse du terrain avec l'érosion des berges. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La stratégie devrait être élaborée en collaboration avec les municipalités parce que ce sont elles, qui sont le mieux placées pour nous faire part des besoins.

3. Les enjeux autochtones ont retenu l’attention plus que jamais dans les dernières années. Deux communautés mi’kmaw sont sur le territoire de la circonscription d’Avignon–La Mitis‒Matane‒Matapédia. Qu’est-ce que vous prévoyez dans votre plateforme pour répondre à leurs revendications?

On est déjà en communication pour aller à la rencontre des communautés. Il faut d'abord engager un processus d’écoute. Avec le gouvernement du Canada, c’est la collaboration, ce sont des partenaires. Évidemment, on ne peut pas passer à côté : il faut engager l’avenue vers la réconciliation.

Sur un plan plus personnel, j’ai toujours eu cette conviction que les gens des Premières Nations sont nos frères et sœurs. Il faut se traiter comme en famille. Il y a deux mots pour moi qui sont importants dans tout ça : c’est le respect et la dignité. C’est l’avenue qu’il faut adopter.

4. L’immigration est souvent vue comme une solution à la pénurie de main-d'œuvre. Pourtant les étudiants étrangers qui sont attirés par les programmes comme ceux du cégep de Matane peinent à obtenir les documents nécessaires pour s’établir après leurs études. Selon vous, qu’est-ce qui pourrait faciliter l’intégration sur le marché du travail de ces jeunes étrangers déjà installés dans notre région?

Il faut continuer de collaborer avec le Québec sur ces enjeux comme on l’a toujours fait. L’immigration, c’est une grande richesse pour notre région.

En ce qui concerne la pénurie de main-d'œuvre, ça fait partie des solutions, mais il y a autre chose aussi. Ces nouveaux arrivants apportent à nos communautés, à notre diversité culturelle.

C'est valorisant de voir des nouveaux arrivants ou des étudiants étrangers qui choisissent nos institutions scolaires pour poursuivre leur rêve et notre région pour s’y établir. Il faut être là pour les accompagner et faciliter leur intégration.

5. Quelle sera la grande priorité de votre début de mandat et comment allez-vous vous y prendre pour la réaliser?

Au Parti libéral du Canada, quand on dit Choisir d’avancer ensemble , c’est significatif. Ce n’est pas juste pour le candidat ou pour Louis-Éric Savoie, mais c’est pour l’ensemble de la collectivité.

Je crois que c’est avec une attitude positive qu’on peut faire une grande différence avec enthousiasme, passion et rigueur pour créer une sorte de synergie.

Pour s’attaquer à la pénurie de main-d'œuvre, il faut le faire ensemble, pour s’attaquer aux grands enjeux environnementaux et aux changements climatiques, il faut le faire ensemble, pour s’engager sur le chemin de la réconciliation, il faut le faire ensemble. C’est ce à quoi je m’engage : à travailler avec l’ensemble de la population sur ces trois enjeux.

Chaque candidat devait répondre aux mêmes questions, posées dans le même ordre et avec le même temps de réponse.

Les réponses aux questions ont été adaptées afin d'en améliorer la lisibilité.