Accident à Beauport : les funérailles retardées en raison des délais des dons d’organes

Les funérailles de Jackson Fortin et d’Emma Lemieux, les deux enfants qui ont perdu la vie dans un accident survenu jeudi dernier à Beauport , ont été repoussées d’une journée. Elles seront célébrées le 9 septembre prochain afin de permettre le processus du don d’organes.

Pénurie de personnel

Les délais sont notamment attribuables à la pénurie de personnel. Elle a pour effet de ralentir les opérations de prélèvements et de réduire l’accès au bloc opératoire.

Ce qui nuit grandement, au CHUCentre hospitalier universitaire de Québec, c'est la pénurie très importante au niveau du personnel, à tous points de vue, tant du bloc opératoire que des soins intensifs et même au niveau des infirmières spécialisées en dons d'organes. La plupart sont retournées au chevet des patients à temps plein , explique le médecin coordonnateur pour le don d'organes et le don de tissus au CHUCentre hospitalier universitaire de Québec, le Dr Charles Francœur.

Impact violent

Jackson Fortin, 14 ans, sa sœur, Emma Lemieux, 10 ans, leur mère Shellie Fletcher-Lemieux, 44 ans, et le père de cette dernière, James Fletcher, 68 ans, ont perdu la vie à la suite de l’accident.

Leur voiture a été emboutie alors qu’ils étaient immobilisés au feu rouge, sur l’autoroute Dufferin-Montmorency, à la hauteur du boulevard François-de-Laval.

Accusations

Éric Légaré, 43 ans, a été arrêté. Il est accusé d’avoir pris le volant en état d’ébriété et d’avoir provoqué cette collision, survenue vers 17 h 45.

En 2017, il avait plaidé coupable en cour municipale pour conduite avec les facultés affaiblies. Les faits qui lui étaient reprochés dataient de 2015. Il avait alors écopé d’une amende de 1000 $ et d’une suspension de son permis de conduire d’un an.

Les premiers éléments de l'enquête, qui se poursuit, ont montré qu'au moment du drame, l'accusé conduisait après avoir consommé de l'alcool au-delà des limites autorisées et à grande vitesse.

Il a percuté trois véhicules qui attendaient au feu rouge.

En plus des quatre occupants de la première voiture, qui ont tous succombé au choc, une personne installée dans le second véhicule a été légèrement blessée.

Délais qui allongent le deuil

Le fait de reporter le prélèvement peut rendre le deuil plus long et encore difficile à faire pour les proches.

Le Dr Francœur craint que certaines familles en viennent à abandonner le projet.

Les proches de Jackson et Emma ont accepté d’attendre afin que d’autres vies puissent être sauvées.

Des amis du père de Jackson Fortin ont aussi lancé une campagne de sociofinancement afin de faire parvenir les fonds à l’organisme Mothers Against Drunk Driving (MADD), dont l’objectif est de dénoncer l’alcool au volant.

C’est aussi une façon pour eux, de les aider à entamer leur deuil.

Je pense que ça va devenir le cheval de bataille. Je pense que les familles touchées vont mobiliser leur colère, vont mobiliser leur peine pour aller vers quelque chose de positif. On pense que c'est un pas pour les amener vers ce genre de bataille-là , explique une organisatrice de la campagne, Véronique Lévesque.

Familles compréhensives

Pour l’instant, les familles semblent comprendre et respecter les délais causés par la pénurie de personnel. Le CHUCentre hospitalier universitaire a prélevé des organes de 34 donneurs en 2020, alors qu’il y en avait eu 30 en 2019.

La liste d’attente ne semble pas être significativement plus longue non plus depuis le début de la pandémie.

Solutions attendues

Le Dr Charles Francœur souligne toutefois que la situation pourrait changer si des solutions à la pénurie de main-d'œuvre ne sont pas mises en place dans les prochaines semaines ou mois.

C'est possible que nous aussi, éventuellement, on finisse par diminuer notre performance, auquel cas il y aura un impact sur les receveurs qui sont en attente. Ils peuvent se détériorer, accumuler les complications et peut-être décéder , explique-t-il.

