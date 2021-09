Ivermectine : la communauté équine met en garde contre son utilisation

Doug Wilson, propriétaire et exploitant de Wilson's Tack and Vet Supplies, affirme que l’intérêt de certains clients envers ce vermifuge pour chevaux l’inquiète.

Ce médicament est destiné à traiter les parasites, tels que les vers intestinaux ou les poux, tant chez les animaux que chez les humains. Les quantités d'ivermectine sont limitées au Canada depuis janvier, mais les vendeurs vétérinaires de la Saskatchewan, de l'Alberta et de l'Île-du-Prince-Édouard ont depuis signalé une augmentation des demandes de renseignements de la part de personnes cherchant à en acheter.

Je suis en affaires depuis 45 ans , a déclaré M. Wilson. Et je n'ai jamais rien vu de tel.

Au cours des deux dernières semaines, M. Wilson a remarqué une augmentation du nombre de nouveaux visiteurs cherchant le médicament dans son magasin, qu'il vend à des fins de vermification des chevaux.

Après s'être rendu compte que de nombreux clients n'étaient pas des gens de chevaux , il exige désormais une preuve de l'enregistrement du propriétaire du cheval avant de lui vendre de l'ivermectine.

Il explique que l'ivermectine fonctionne comme un poison qui aide à éliminer les vers du système du cheval.

Un cheval de mille livres se sentira malade , a-t-il dit, alors je ne sais pas ce que cela fera à une personne de 180 livres [82 kg]. J'ai fondamentalement peur pour eux. [...] Ils ne savent tout simplement pas ce qu'ils font.

Aucune preuve scientifique

À la fin du mois d'août, le gouvernement du Canada a émis un avis déconseillant de prendre de l'ivermectine vétérinaire pour traiter la COVID-19.

La version vétérinaire a une concentration plus élevée que celle destinée aux humains. La consommation humaine peut entraîner des problèmes de santé tels que des vomissements, de la diarrhée, de l'hypotension, des réactions allergiques, des convulsions, le coma et même la mort.

Nous travaillons avec l'athlète le plus grand, le plus fort et le plus rapide du monde, le cheval de course. Et même cet animal de mille livres, vous lui donnez le vermifuge et cela peut l'affecter. C'est un produit assez puissant , a déclaré Mark Williams, président de la Lakeshore Horse Racing Association à Leamington, en Ontario.

Il n'y a vraiment aucune preuve scientifique que cela aurait un quelconque effet sur un virus.

Seulement trois traitements approuvés

À l'hôpital régional de Windsor, le Dr Wassim Saad, chef du personnel, a déclaré être conscient que certaines personnes croient que l’ivermectine peut traiter la COVID-19.

En tant que professionnel de la santé, c'est un peu frustrant , a déclaré le Dr Saad. Si vous avez un problème médical, pourquoi allez-vous sur Internet? Pourquoi allez-vous vers des sources non prouvées et non testées au lieu d'aller vers des professionnels de la santé?

Santé Canada a approuvé trois traitements contre la COVID-19 : remdesivir, tocilizumab et dexaméthasone. Il n'y a pas de remède connu.

Le Dr Saad rappelle qu’un vaccin est disponible.

Si vous pensez que vous pouvez échapper à cette pandémie en ne vous faisant pas vacciner et en espérant que tous les autres autour de vous le feront, détrompez-vous , a-t-il déclaré.

Vous en avez absolument besoin. Il est sécuritaire. Si nous faisons vacciner suffisamment de personnes, nous pourrons arrêter la transmission.

Avec les informations de CBC News