Référendum à Saint-Flavien : les parents de la fillette happée mortellement « attristés »

Les parents de la fillette happée mortellement par un VUS à Saint-Flavien en 2018, alors qu’elle se rendait à l’école, se sont dits « attristés » et « blessés » lundi par l'opposition des citoyens à la construction d'un trottoir sur la rue Principale.

La construction de ce trottoir était la recommandation la plus importante du Bureau du coroner, dans son rapport d’enquête daté du 14 février 2020 au sujet de l'accident mortel de la fillette.

La coroner Géhane Kamel écrivait alors que l’accident qui a coûté la vie à Anaïs Renaud, 11 ans, aurait pu être évité, notamment par la présence d’un trottoir piétonnier sur la rue Principale, où s’est produite la tragédie.

La coroner qui a enquêté sur la mort d’Anaïs Renaud recommandait l’implantation d’un trottoir sur la rue Principale, à l’endroit où la fillette a été happée mortellement par un VUS. (archives) Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Résultat du référendum

Mais dimanche, une large majorité des habitants de Saint-Flavien se sont déclarés opposés au projet de construire un trottoir sur la rue Principale, pour un coût de près de 1,2 million de dollars, lors d'un référendum.

La question qui était posée aux résidents était de savoir s’ils acceptaient que la Municipalité emprunte 1 191 000 $ (le montant exact) pour ces travaux. Résultat du référendum : 112 oui, 489 non.

Jacinthe Latulippe avait aussi déploré que la Municipalité de Saint-Flavien ait choisi de soumettre le projet de construction d’un trottoir à un référendum. (archives) Photo : Radio-Canada

Manque de sensibilité

Avant d’habiter à St-Flavien, nous n’aurions jamais même pu imaginer qu’il était possible de s’opposer à une infrastructure aussi simple et répandue qu’un trottoir. Les résultats actuels nous dépassent complètement , écrivent les parents d'Anaïs, Jacinthe Latulippe et Étienne Renaud, dans un courriel adressé aux médias.

À leurs yeux, la petite communauté de Saint-Flavien a donc fait le choix de ne pas considérer les données probantes en matière de sécurité ni d’offrir sa solidarité aux résidents qui souhaitent sécuriser la rue sur laquelle ils habitent.

Les parents se disent attristés et blessés par le résultat du vote qu'ils interprètent comme un manque de sensibilité et le rejet complet de notre réalité.