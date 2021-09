Paulina Alexis, actrice autochtone vedette de Reservation Dogs

Paulina Alexis a grandi en voulant être artiste, mais, dit-elle, il n’y avait pas vraiment, à l’époque, d’émissions de télévision autochtones qui pouvaient lui servir de source d'inspiration.

À 20 ans, elle joue maintenant dans une comédie télévisée qui pourrait bien inspirer toute une nouvelle génération d’acteurs et d'actrices autochtones.

Elle incarne le personnage de Willie Jack dans la série Reservation Dogs, une comédie axée sur l’évolution de quatre adolescents vivant en Oklahoma. La série, dont la distribution et l’équipe sont composées uniquement d’Autochtones, est écrite et produite par Taika Waititi, à qui on doit Jojo Rabbit et Thor: Ragnarok Fame.

Ce n’est pas la première expérience de travail de Paulina Alexis, qui est comédienne depuis l’âge de 14 ans, mais c’est son premier plateau complètement autochtone. C’est vraiment différent que de jouer dans un film non autochtone, dit-elle. Je sentais que j’étais liée à tout le monde, parce que tout le monde sur le plateau me rappelait quelqu’un de ma communauté.

Paulina Alexis est originaire de la Première Nation Sioux Nakota, à l’ouest d’Edmonton. Actrice accomplie, elle a travaillé sur des productions majeures telles que Ghostbusters: Afterlife, qu’on pourra voir en novembre. Il reste que sa participation aux auditions pour son rôle dans Reservation Dogs avait un caractère particulier pour cette jeune femme, qui n’est habituellement pas trop nerveuse pendant ces séances.

Je ne suis pas gênée, d’habitude, mais je l’étais cette fois-ci , dit celle qui a grandi en regardant les artistes qu’elle allait côtoyer dans la série, dont le directeur américain Sterlin Harjo et l’acteur Zahn McClarnon.

Elle parle d’ailleurs affectueusement d'une expérience stimulante et valorisante sur le plateau de cette série, des nombreux rires partagés avec ses collègues, mais aussi des moments plus sérieux qui ont rassemblé les membres de l’équipe autour de leurs expériences en tant qu’Autochtones.

Elle espère maintenant qu’elle pourra servir de modèle pour d’autres jeunes Autochtones, en particulier ceux de sa communauté.

Ils sont tellement excités et fiers de moi, toute ma communauté , dit-elle. Paulina Alexis prévoit d'ailleurs organiser des séances de visionnement pour les jeunes de sa nation. J’ai hâte de voir leur réaction!

Aux États-Unis, on peut voir la série produite par Disney depuis le 9 août. Très bien accueillie par la critique, elle a été saluée sur Twitter par des célébrités telles que Mindy Kaling et Mark Ruffalo. C’est juste fou et ça me dépasse tous les jours! lance Pauline Alexis.

Au Canada, Reservation Dogs sera diffusée dès le 15 septembre sur Disney+. Disney a confirmé, jeudi dernier, la production d’une deuxième saison.

Avec des informations de CBC