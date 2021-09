Rouler au ralenti, le nouveau mot d’ordre à Paris

Paris est une ville extrêmement petite, très dense, avec beaucoup de conflits d'usage entre, par exemple, les automobilistes, les deux-roues motorisés, les vélos qu'on voit de plus en plus apparaître, ce qui est une bonne chose, et puis les piétons , lance David Belliard, adjoint à la mairie de Paris.

Cet élu écologiste, maire adjoint responsable des questions de transports et de mobilités, évoque donc des enjeux sécuritaires liés au partage de la chaussée pour justifier la mise en place de la nouvelle mesure dans la capitale française.

La nouvelle limite de vitesse s'applique sur la majorité des routes de la ville, à l'exception de certains grands boulevards et du périphérique.

David Belliard est responsable des questions liées au transport à la mairie de Paris. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Paris s’inspire ainsi d’autres villes européennes, dont Bruxelles. Selon David Belliard, depuis la mise en place de la politique en janvier dernier, la capitale belge a enregistré une baisse de 25 % des accidents graves.

Là où cette mesure a été mise en place, c'est bien. On en voit des effets et notamment des effets sur la sécurité des individus. Une citation de :David Belliard, maire adjoint de Paris

L’élu parisien ne s’en cache pas : les effets environnementaux d’une telle mesure sont beaucoup moins évidents.

Une cycliste et des voitures à Paris Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

En fait, une récente étude du Centre d’études et d’expertise sur les risques, la mobilité et l’aménagement (Cerema) avançait que, prise individuellement, une voiture polluerait moins en se déplaçant à des vitesses supérieures à 30 km/h.

Tony Renucci, directeur général de l’association Respire qui fait la promotion d’une meilleure qualité de l’air, croit néanmoins que si elle s’inscrit dans une démarche politique plus large, cette nouvelle mesure pourrait avoir des effets sur les émissions dans la capitale française.

Il y aura peut être un lien indirect parce que à 30 km/h, on va aussi revoir l'organisation de la voirie pour qu'elle soit mieux partagée entre les automobilistes, cyclistes et piétons et donc ces quelques centimètres qu'on enlèvera aux voitures , explique-t-il.

Paris veut limiter la place des voitures

Des axes encore plus limités dès l’an prochain

Justement, cette nouvelle limitation de vitesse n’est qu’une des mesures envisagées par la mairie de Paris pour réduire la place de la voiture dans les rues de la capitale.

Ainsi, dès l’an prochain, l’administration municipale prévoit restreindre la circulation de transit dans les arrondissements centraux.

La circulation automobile est grandement limitée dans la rue de Rivoli. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Au cœur de la ville, l’iconique rue de Rivoli offre déjà un aperçu de ce qui attend le reste du centre. La majorité de la chaussée y est réservée aux cyclistes et une seule voie est consacrée à la circulation automobile. Les véhicules d'urgence et de livraison, les autobus, les taxis et les voitures des commerçants et résidents sont autorisés à circuler.

Ce sont de très grands axes, des axes majeurs qui bloquent complètement la circulation, qui créent une thrombose. Ça a des répercussions sur l'activité économique. Ça a des répercussions sur l'activité commerçante , dit le conseiller d’opposition Aurélien Véron, qui représente le centre de Paris au conseil municipal.

Cet élu de droite, qui croit que la ville aurait avantage à envisager des mesures comme le péage urbain, dénonce l’approche de l’administration municipale. À son avis, avec des mesures comme l’imposition de la limite de vitesse à 30 km/h, la mairie tente tout simplement de décourager le recours à la voiture.

Il y a la méthode de l’emmerdement, c'est-à-dire on crée du bouchon, on crée des nœuds de circulation qui sont infranchissables. Une citation de :Aurélien Véron, élu du groupe Changer Paris

Le conseiller Aurélien Véron déplore l'approche de l'administration parisienne en matière de transport et de mobilité. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Selon un sondage IFOP, 61 % des Parisiens sont favorables à la nouvelle limitation de vitesse dans les rues de la capitale française. Fort de cet appui, le maire adjoint David Belliard n’entend pas changer d’approche en matière de mobilité et de transport.

Pour transformer la ville, l’adapter au dérèglement climatique, nous avons besoin de diminuer la place de la voiture en ville et de favoriser des usages qui sont vertueux , dit-il.

S’il faut du temps pour juger concrètement des impacts sécuritaires et environnementaux de la nouvelle mesure, il en faudra également pour en constater les impacts sur le quotidien des automobilistes.

Certains se sont déjà fait une idée, et surtout ne se font pas d’illusion.