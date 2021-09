Toujours aucune trace de Jacques Hébert à Berry

C’est en effet ce que confirme Alain Brunelle, de DroneAB, qui a orchestré cette opération impliquant 11 autres opérateurs de drones, deux pilotes d’avion et des membres du Club Quad d’Amos, les 1er et 2 mai dernier. À ce moment-là, pas moins de 24 584 photographies aériennes avaient été prises, couvrant une superficie de 23,7 kilomètres carrés, pour un total de 167 gigaoctets de données.

J’ai un programme qui analyse les photos, qui fait des recherches par les couleurs, rappelle M. Brunelle. Donc, je sélectionne une plage de couleurs qui représente les couleurs de vêtements de M. Hébert. Il fallait aussi tenir compte de l’usure, de l’hiver qui avait passé, du fait que c’était délavé. J’ai fait 11 passes différentes, avec différents spectres de couleurs, et on n’a rien trouvé.

Bonne qualité d’images

Et ce n’est pas faute d’avoir eu de bonnes conditions pour la prise de photos aériennes. On voulait bénéficier du fait qu’on n’avait pas encore de couvert de feuillage et qu’il n’y avait plus de neige. Sur pratiquement, je pourrais estimer à 80 % du territoire, j’avais une très bonne visibilité directement au sol. Ça augmente la qualité des recherches , fait-il valoir.

D’autres secteurs plus éloignés pourraient être survolés, croit Alain Brunelle, mais aucun indice ne permet à ce stade-ci de préciser un endroit où concentrer les prochaines recherches. C’est sûr que moi, je demeure disponible. Si la Sûreté du Québec décide qu’elle veut refaire un secteur en particulier, moi, je vais y aller, ça, c’est certain. Et je suis convaincu que si je rappelle mes 11 autres pilotes de drone, tout le monde va lever la main , assure celui qui remercie d’ailleurs tous ceux qui se sont impliqués dans l’Opération deuxième chance ce printemps.

Nancy Hébert, la nièce, et Jacqueline Hébert, la sœur de Jacques Hébert. (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Toujours en quête de réponses

Du côté de la famille, on est déçu de ne toujours pas savoir ce qui a pu se passer ce 17 août 2020, même si on ne se créait pas trop d’attentes. Je pense qu’il est peut-être pas mal plus loin qu’on pense. On a cherché pas mal autour du lac [...] on ne pensait pas qu’il pourrait être si loin. Mais j’ai l’impression qu’il a été plus loin qu’on pensait , croit Jacqueline, la sœur de Jacques Hébert.