À quoi ressemblera l’école dans le Sud-Ouest cette année?

Après une année scolaire 2020-2021 fortement marquée par une alternance entre école virtuelle et école en présentiel du fait de la pandémie, les élèves de l’Ontario vont, dans leur grande majorité, reprendre le chemin des salles de classe.

C’est le cas notamment à Sainte-Anne, une école d’immersion française de Windsor. Son directeur, Michael Cusinato, se félicite de la situation.

On a plus de 90 % de nos élèves qui vont retourner en personne cette année. Il y a encore des parents qui sont nerveux, c’est encore un défi. Mais on est chanceux parce que la plupart de nos élèves vont retourner en personne en classe cette année , indique-t-il.

Nous avons éliminé la portion virtuelle de l’apprentissage pour nos écoles d’immersion. Donc nous sommes enthousiastes à l'idée d’avoir de nouveau les enfants en face de nous dans les salles de classe. Une citation de :Michael Cusinato, directeur de l’école élémentaire catholique Sainte-Anne.

Contactés par Radio-Canada, trois des quatre conseils scolaires de la région de Windsor-Essex ont indiqué qu’une infime partie de leurs élèves ont opté pour l'enseignement virtuel.

Viamonde (chiffres issus d'un sondage effectué en juin) : environ 7 % dans l'élémentaire et 13 % dans le secondaire.

Conseil scolaire catholique du district de Windsor-Essex : 1050 élèves sur un total d’environ 21 000 élèves, soit 5 %.

Conseil scolaire public du comté d'Essex : 1800 inscriptions sur un peu plus de 20 000 élèves (environ 9 %).

Ce retour massif en classe pose un certain nombre de défis sur le plan sanitaire et un ensemble de mesures ont été mises en place pour les relever, selon M. Cusinato.

Les élèves vont rester avec leurs camarades de classe, seulement leur cohorte […] On a installé des purificateurs d’air dans chaque salle de classe, l’équipement de protection individuelle est obligatoire pour tout le monde. Les stratégies ici ressemblent un peu à celles qu’on a employées l’année passée , indique-t-il.

Pérennisation des protocoles COVID

Le conseil scolaire catholique anglophone, dont dépend l'école Saint-Anne, n’est pas le seul à se préoccuper de la qualité de l’air dans ses écoles.

Au conseil scolaire public anglais de Windsor-Essex, on indique avoir acheté environ 380 purificateurs qui seront utilisés dans les écoles.

Nous avons dû passer en revue et évaluer tous nos bâtiments scolaires en ce qui concerne les systèmes de ventilation mécanique, l'échappement passif , explique Tim Lauzon, agent de santé et de sécurité du conseil scolaire public anglophone.

À partir du 7 septembre, les élèves, parents, enseignants et visiteurs éventuels d’une des écoles publiques seront tenus de remplir un formulaire d’autodiagnostic en ligne avant d’y entrer.

Les habituelles mesures d'hygiène telles que le lavage des mains et le port du masque seront toujours en place.

Ces mesures constituent une nouvelle fois des défis selon Michael Cusinato, qui pense néanmoins que l’expérience acquise servira.

Ce n’est pas nécessairement une nouvelle chose pour nous, donc nous sommes prêts à suivre les directives cette année encore même si ce n’est pas la vie normale , explique-t-il.

La question de la vaccination

Les administrateurs des deux conseils scolaires anglophones, notamment, soutiennent l’obligation de vaccination pour les élèves, les enseignants, les bénévoles de ses écoles.

Le conseil scolaire catholique a même voté une motion allant dans ce sens à la fin du mois d'août.

Il y demande au gouvernement ontarien d’ajouter le vaccin contre la COVID-19 dans la liste des vaccins obligatoires en Ontario pour s’inscrire dans une école de la province.

De fait, la rentrée scolaire arrive au moment où la région enregistre une forte augmentation des nouveaux cas de COVID-19.

C’est notamment au vu de cette inquiétante tendance que le Bureau de santé publique de Windsor-Essex a recommandé aux conseils scolaires la mise sur pied, jusqu'à nouvel ordre, des activités parascolaires, ce que ces derniers ont accepté de faire.