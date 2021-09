Des orages violents pourraient éclater en Estrie

Gregory Yang, météorologue pour Environnement Canada prévient que ces avertissements sont en vigueur jusqu'à lundi soir.

On peut s'attendre à la formation d'orages violents dans toute la région. On peut s'attendre à de la grêle, de fortes rafales et de la pluie torrentielle , soutient-il.

Le secteur de Val-des-Sources a d'ailleurs été frappé par un orage, lundi avant-midi, souligne-t-il, et d'autres pourraient se former .

Une alerte est lancée lorsque des orages sont prévus, et qu'ils s'accompagneront d'un élément potentiellement destructeur. Quant à la veille, Environnement Canada fait cet avertissement lorsque les conditions météorologiques sont propices à la formation d'orages violents .

Le message qu'on veut passer, c'est de rester attentif aux messages qu'on va diffuser toute la journée. Une citation de :Gregory Yang, météorologue pour Environnement Canada

Environnement Canada recommande aux gens d'éviter les activités nautiques lors d'un orage, et que si le tonnerre gronde, il est préférable d'être à l'abri à l'intérieur pour éviter d'être frappé par la foudre.

Gregory Yang rappelle qu'une application d'Environnement Canada permet de recevoir les avertissements rapidement, et que le site web sera mis à jour régulièrement.