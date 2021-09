Un appel à un recours collectif pour les victimes de l’explosion de Wheatley

Selon les informations publiées sur le site du cabinet d'avocats, l'action en justice viserait les services de police de Chatham-Kent, la municipalité de Chatham-Kent et le ministre du Développement du Nord, des Mines, des Ressources naturelles et des Forêts.

Dans le cadre de l'action proposée, nous demanderons une indemnisation pour les dommages subis à la suite de l'explosion , précise-t-on sur la page dédiée au recours.

Parmi les dommages, énoncés, on retrouve la perte de revenu, la perte de locaux résidentiels et professionnels, le nettoyage ou le remplacement de biens endommagés et les blessures physiques et émotionnelles.

Les personnes concernées sont invitées à remplir un formulaire qui s'informe de la façon dont les particuliers et les entreprises ont été touchés par l'explosion.

Le 26 août dernier, une explosion s'est produite au centre-ville de Wheatley à la suite d'une fuite de gaz. Deux bâtiments ont été détruits, des dizaines d'autres endommagés et 20 personnes ont été blessées.

L'enquête est toujours en cours pour déterminer les causes exactes de la fuite. Un périmètre de sécurité est toujours en place dans la zone de l'explosion.

Le recours collectif n'a pas encore été autorisé par les tribunaux.