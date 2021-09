Tournoi des candidats dans Avignon‒La Mitis‒Matane‒Matapédia : Kristina Michaud

Qui sera député fédéral des circonscriptions Gaspésie‒Les Îles et Avignon‒La Mitis‒Matane‒Matapédia? Pour y avoir plus clair sur les propositions des candidats en lice, l’animatrice de l’émission Bon Pied, bonne heure, Isabelle Lévesque a interrogé ceux des principaux partis sur certains enjeux régionaux.

1. Les municipalités de la région ont présenté différents projets d’infrastructures au cours des derniers mois, projets de réfection de quais, de marinas, de centres sportifs, mais le financement s’est avéré insuffisant ou non disponible pour certaines municipalités. Comment aider les municipalités à renouveler leur équipement désuet?

C’est notre responsabilité, comme élue, d’accompagner les municipalités dans leurs démarches et de faire en sorte que les négociations avec le fédéral aboutissent.

Ce genre de projet s’inscrit clairement dans un contexte de développement régional. Si on veut attirer de nouvelles personnes chez nous, il faut leur offrir des infrastructures de qualité. Les municipalités ont des besoins assez pressants pour la mise à niveau de leurs infrastructures.

On le voit dans le dossier du complexe aquatique de Matane. Le bâtiment actuel est désuet et ne répond plus aux besoins des organisations sportives comme le Club de natation Nautilus. Le coût du projet a drastiquement augmenté, il est passé autour de 20 millions de dollars.

Il est difficile pour les gouvernements de financer tous les projets. Les gouvernements ne voudront jamais investir le quart d’une enveloppe destinée à toute la province ou à tout le pays dans un seul projet. Il faut s’assurer que le gouvernement fédéral injecte des sommes supplémentaires dans les budgets d’infrastructures. Ça, c'est notre travail, mettre la pression nécessaire pour que ça se fasse.

Un autre exemple, c'est le quai de Miguasha. Depuis 2009 que la municipalité de Nouvelle tente de devenir propriétaire, mais ça prend l'enveloppe nécessaire pour la réfection, donc il faut mettre la pression sur Pêches et Océans Canada.

2. La Fédération canadienne des municipalités demande au gouvernement fédéral d’investir 2 milliards de dollars additionnels au cours des trois prochaines années pour faire face aux changements climatiques. Quelle stratégie devrions-nous prioriser pour protéger les secteurs plus à risques?

La relance verte doit aussi passer par les municipalités. Elles ont élaboré leur propre plateforme pour le climat, pour réduire les risques liés aux changements climatiques et honnêtement, c’est très rafraîchissant et prometteur de voir ça parce que l’objectif est de bâtir des communautés résilientes et il faut le faire en collaboration.

Ottawa doit faire sa part et transférer en bloc l’argent à Québec sans condition. On se rappelle que les municipalités relèvent du ministère des Affaires municipales du gouvernement du Québec, donc l’argent doit passer par là.

Mais il faut également que des moyens soient mis en place pour lutter contre l'érosion des berges qui est une menace ici au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Le fédéral a clairement un grand rôle à jouer dans l’octroi de financement. Des municipalités comme Sainte-Luce et Sainte-Flavie, qui doivent débourser de gros montants chaque année pour contrer le phénomène de l’érosion, doivent avoir l'aide du fédéral.

Le Bloc québécois avait d’ailleurs lancé une pétition en ce sens lors de la dernière session parlementaire, ça avait été bien reçu chez nous. On va poursuivre le travail.

3. Les enjeux autochtones ont retenu l’attention plus que jamais dans les dernières années. Deux communautés mi’kmaw sont sur le territoire de la circonscription d’Avignon–La Mitis‒Matane‒Matapédia. Qu’est-ce que vous prévoyez dans votre plateforme pour répondre à leurs revendications?

La découverte de milliers de corps d’enfants enterrés sur les terrains des pensionnats autochtones nous a rappelé les horreurs du passé, mais aussi du présent.

Il faut dire que leurs revendications sont légitimes et l’ont toujours été, mais le fédéral ne les a jamais écoutées. Le Québec a toujours entretenu des relations de nation à nation, on n’a qu’à penser à la Paix des braves, une entente qui a été conclue par le gouvernement de Bernard Landry avec les Cris.

Depuis des décennies, le Bloc québécois a démontré qu’il était un allié des peuples autochtones et la raison principale, c’est qu’il est à l’écoute. J'espère que les promesses de réconciliation du fédéral sont sincères, cette fois-ci. Mais pour arriver à la réconciliation, il faut travailler ensemble, faire tomber les barrières, mettre tout le monde à la même table de discussions.

Je prends l’exemple des pêches en Gaspésie, il faut que tout le monde autochtone comme non autochtone soit à la table et que tout le monde y trouve son compte.

Il faut aussi s'assurer que le fédéral applique la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, abolir la Loi sur les Indiens qui est raciste jusque dans son titre.

4. L’immigration est souvent vue comme une solution à la pénurie de main-d'œuvre. Pourtant les étudiants étrangers qui sont attirés par les programmes comme ceux du cégep de Matane peinent à obtenir les documents nécessaires pour s’établir après leurs études. Selon vous, qu’est-ce qui pourrait faciliter l’intégration sur le marché du travail de ces jeunes étrangers déjà installés dans notre région?

Immigration Canada est de loin le ministère le plus dysfonctionnel du gouvernement et la conséquence directe de ça, c'est que les délais de traitement qui étaient déjà trop longs avant la pandémie ont atteint des sommets. C'est pratiquement tous les types de demandes et particulièrement ceux de résidence permanente.

Les diplômés du cégep de Matane doivent soumettre une demande de permis de travail post-diplôme ce qui leur permet de rester jusqu’à trois ans pour travailler, selon la durée de leurs études. C’est après lorsqu’ils peuvent et doivent obtenir leur résidence permanente que ça bloque. En moyenne, il faut quelques mois pour obtenir leur Certificat de sélection, le CSQCertificat de sélection du Québec , mais ça prend environ 27 mois pour un travailleur qualifié avant d’obtenir son permis de résidence.

Parfois, les gens doivent retourner dans leur pays d’origine parce que le fédéral est trop lent à traiter les dossiers. Il y en a 25 000 en attente. La solution c’est que le fédéral mette davantage de ressources pour traiter les dossiers des gens qui ont été sélectionnés par le Québec.

5. Quelle sera la grande priorité de votre début de mandat et comment allez-vous vous y prendre pour la réaliser?

Les changements climatiques, sans hésitation. C’est une lutte globale, autant au niveau municipal, fédéral qu’à tous les paliers, c’est une lutte individuelle et collective à l’échelle mondiale.

On doit tous faire notre part. J’en parlais beaucoup en 2019, lors de la première campagne. Dès mon arrivée à Ottawa, j’ai déposé un projet de loi pour que le Canada respecte ses engagements en matière de réduction de gaz à effet de serre. Je dois dire sans prétention que le gouvernement s’en est largement inspiré pour écrire son projet de loi sur la carboneutralité qu’on a finalement adopté.

Mais pouvez-vous croire que le gouvernement fédéral n’avait toujours pas de loi sur le climat, lui qui se targue d’être environnementaliste? On doit en faire plus.

Le Canada est le seul pays du G7 à avoir augmenté ses émissions de gaz à effet de serre depuis l’Accord de Paris. Trudeau a donné plus d’argent aux pétrolières que Stephen Harper, ça ne s’invente pas.

Je m'engage à mettre la pression nécessaire pour que le fédéral cesse d’investir dans les énergies fossiles et qu’il investisse plutôt dans la transition énergétique. Plus que jamais, il faut mettre à contribution notre expertise, notre énergie propre et nos ressources renouvelables et ça, on en a au Québec, mais aussi en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent.

Chaque candidat devait répondre aux mêmes questions, posées dans le même ordre et avec le même temps de réponse.

Les réponses aux questions ont été adaptées afin d'en améliorer la lisibilité.