René Villemure prêt à conseiller son adversaire libéral en matière d’éthique

Le candidat bloquiste dans Trois-Rivières René Villemure soutient que son adversaire libéral Martin Francoeur « devrait se demander s’il a un avenir en politique active » après avoir durement critiqué Chrystia Freeland et Justin Trudeau dans des éditoriaux qu’il a respectivement écrits en 2017 et 2020.

Dans une déclaration écrite, M. Villemure a d’ailleurs souligné qu’il demeurait disponible pour aviser Martin Francoeur en matière d’éthique .

Vous savez, en éthique, on réfléchit, on demande aux autres de réfléchir, puis on les aide à réfléchir s’il le faut , a commenté René Villemure au micro de Toujours le matin.