Le festival MondoKarnaval s’adapte à la pandémie

Par une belle journée ensoleillée, le 4 septembre dernier, ils étaient quelque 2000 festivaliers à profiter du tout premier MondoKarnaval à se tenir dans le stationnement du centre commercial, Fleur de Lys.

Des spectateurs ont participé à une farandole improvisée. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Vesselka Dimitrova y était comme spectatrice, le 5 septembre. Mais elle a aussi participé à une farandole ce jour-là, devant la scène principale, avec un groupe de danseurs professionnels et de spectateurs très enthousiastes.

Je trouve quand même qu'il n'y a pas beaucoup de monde , nous a-t-elle confié, en comparant avec les années précédentes. L'événement, c'est parfait, sinon! C'est génial, on a beaucoup de plaisir.

Des troupes de danse de la Moldavie, de la Bulgarie, de la Russie et du Mexique sont venus tour à tour se produire sur scène.

Des danseurs de la troupe montréalaise «Rousskiye Ouzory» Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

La directrice de l’école Rousskiye Ouzory, Natalia Chatilova, était heureuse de participer avec un petit groupe d’élèves, à son premier MondoKarnaval.

C’est notre premier spectacle après la longue période de pause. On a présenté des danses de différentes régions de la Russie. Et en plus, on a montré une petite danse comique , a-t-elle ajouté.

Transmission des cultures

La directrice du Festival souligne l’importance de la transmission des cultures. Les jeunes danseurs de l’école Rousskiye Ouzory en sont un bon exemple. Tous sont nés au Québec, ils apprennent la culture de leurs parents à travers des danses.

Malgré un achalandage non comparable à ce qu’il était avant la pandémie, la directrice de MondoKarnaval Doina Balzer est heureuse d’avoir vu tant de sourires sur les visages des festivaliers ainsi que des artistes.

C'est très positif. Les gens ont bien réagi au changement de lieu. C'est un changement majeur de cette année, mais il y a un petit "mais". Il y avait des gens qui avaient juste une dose, donc ils ne pouvaient pas entrer. Car il faut soit le passeport vaccinal, soit la preuve de vaccination pour les deux doses. Une citation de :Doina Balzer, directrice de MondoKarnaval

On se conforme à toutes les normes. Donc on doit forcément avoir moins de monde, mais on est content. Les gens sont heureux. Les gens ont beaucoup apprécié ce qu'ils ont retrouvé sur place : les odeurs, les couleurs, ce sentiment de partage.

Pour clore ce festival qui doit se terminer le 6 septembre, des prestations, notamment des troupes Djembé Québec et Syrtaki, sont au programme, dès midi. Dans la soirée, les amateurs de musique latine auront rendez-vous avec Matéo, suivi du spectacle de Joyce N’sana, qui nous réserve son merveilleux reggae imprégné de gospel, de hip-hop et d'afro-pop.