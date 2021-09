Les 0-18 ans sont désormais les plus touchés par la COVID-19 au Manitoba

Les Manitobains ayant entre 0 et 18 ans comptent pour le tiers des nouveaux cas de COVID-19 recensés depuis la mi-juin, et c’est dans cette catégorie d’âge qu’il y a eu le plus de nouvelles infections chaque semaine, selon les données de la province.

À l’approche de la 4e vague de la pandémie marquée par le variant Delta, des experts en santé publique s'inquiètent de ce qui se passera quand les élèves reviendront en classe avec la rentrée scolaire, alors que plusieurs ne sont pas encore admissibles au vaccin.

Avec cette vague, nous constatons un profil différent des cas et peut-être même des conséquences de la COVID-19, comme les hospitalisations , estime ainsi le Dr Nazeem Muhajarine, professeur de santé communautaire et d'épidémiologie à l’Université de la Saskatchewan.

Sur les 4283 cas répertoriés au Manitoba entre le 13 juin et le 28 août, 1554 personnes avaient entre 0 et 18 ans.

Dans chaque bulletin hebdomadaire produit par la province pendant cette période, à l'exception de celui du 25 juillet, le nombre de nouveaux cas chez 18 ans et moins a égalé ou dépassé le nombre de nouveaux cas chez les 19 à 34 ans, jusque-là la catégorie la plus touchée par les nouvelles infections.

Les taux de vaccination chez la population expliquent en partie cette nouvelle tendance, mais d’autres facteurs sont aussi à considérer.

Ainsi, les vaccins ont changé la donne en ce qui concerne ce virus , dit la Dre Santina Lee, pédiatre en maladie contagieuse et médecin hygiéniste auprès du gouvernement provincial.

Le virus est vraiment bon pour trouver les populations vulnérables, et cela inclut les personnes qui ne sont pas pleinement vaccinées , ajoute-t-elle.

Le fait qu’on demande aux contacts des cas confirmés de se faire tester même s’ils n’ont pas de symptômes est aussi un facteur qui explique la tendance des dernières semaines, selon la présidente de la Société des pédiatres du Manitoba, la Dre Marni Hanna.

Sur les 1554 cas de Manitobains de moins de 18 ans, 17 ont dû être hospitalisés et aucun n’a été aux soins intensifs.

Si la Dre Hanna comprend que la rentrée scolaire entraîne son lot d'inquiétudes, elle rappelle que des données collectées au cours de la dernière année montrent que la grande majorité des enfants ayant été malades ont contracté le virus à la maison.

Le variant Delta représente cependant la nouveauté de cette rentrée, rappelle la médecin, et il est beaucoup plus contagieux que les autres variants connus jusqu’ici.

Plus il y a de gens infectés, plus il y a de chance que les cas sévères soient plus nombreux , dit-elle.

Une récente étude au Royaume-Uni publiée dans The Lancet donne à penser que le variant Delta entraîne des cas plus sévères de COVID-19, comparé au variant Alpha.

Le Dr Muhajarine précise que selon cette étude, le variant Delta pourrait être 2,5 fois plus virulent. Cette virulence ne semble toucher que des personnes n’ayant pas été vaccinées , dit-il, en citant des analyses comparant les effets du variant Delta sur des personnes vaccinées et non vaccinées.

Alors que les données mondiales montrent une tendance à la hausse des tests de dépistages positifs chez les jeunes, le Dr Muhajarine estime que les écoles, cette année, devront continuer de prendre de nombreuses précautions pour assurer la sécurité des élèves.

Le gouvernement de la Saskatchewan permet aux divisions scolaires d’implanter leurs propres mesures de contrôle de la COVID-19.

Au Manitoba, le masque sera obligatoire de la maternelle à la 12e année, et on demande aux personnels des écoles d’être vaccinés ou d’être testés sur une base régulière.