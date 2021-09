530 nouveaux cas de COVID-19 au Québec, mais aucun décès

Le Québec déclare 530 nouveaux cas de COVID-19, 11 hospitalisations de plus et aucun décès au cours des dernières 24 heures.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : la vaccination nous protège , a écrit sur Twitter le ministre de la Santé du Québec Christian Dubé.

Selon les chiffres de la santé publique du Québec, 419 des cas déclarés hier, soit près de 80 %, sont le fait de gens qui ne sont pas adéquatement vaccinés , rapporte le ministre.

Interpellé sur Twitter pour préciser l'âge des nouveaux cas déclarés, Christian Dubé a répondu que 96 d'entre eux étaient âgés de neuf ans et moins. Ils sont suivis par les 20-29 ans (82 malades), qui n'ont pas été vaccinés ou ont reçu une première dose ces deux dernières semaines seulement.

Les hospitalisations sont toujours en hausse. En tout, 160 personnes sont hospitalisées en ce moment dans la province, soit 11 de plus que la veille et deux fois plus qu'il y a trois semaines. De ce nombre, 64 sont aux soins intensifs, une hausse de 8 par rapport à hier.

Parmi les 23 nouvelles hospitalisations, 20 cas concernent des patients non (ou inadéquatement) vaccinés. Les trois autres hospitalisations sont celles de malades âgés de plus de 60 ans.

Preuve, toutefois, que le virus continue de sévir parmi les doublement vaccinés de tous âges, la journaliste de La Presse Nathalie Collard a évoqué son cas personnel au micro de l'émission Tout un matin, lundi.

En fin d’après-midi, j’étais terriblement fatiguée, je me suis étendue, je ne me sentais pas bien, raconte-t-elle à l'animateur Patrick Masbourian. Je me suis réveillée, je frissonnais de fièvre, puis tout de suite, je me suis dit que ça regardait mal , poursuit la journaliste qui a reçu sa 2ème dose du vaccin AstraZeneca fin mai.

J'ai tout eu: de la fièvre, j’ai perdu l’odorat, j’ai eu de gros maux de tête [...] les poumons en feu, une pression sur le thorax, mais pas au point de me rendre à l’hôpital. C’est là où le vaccin entre en jeu. Je n'ose pas imaginer ce que j’aurais eu sans vaccin. Une citation de :Nathalie Collard, journaliste

Selon les derniers chiffres publiés, la santé publique a effectué 16 394 tests de dépistage hier (taux de positivité de 3,5 %) et comptabilise actuellement 307 éclosions dans la province, contre 253 il y a une semaine (+20 %).

Le point sur la vaccination

La campagne de vaccination se poursuit dans la province. Hier, la santé publique a administré 12 066 nouvelles doses de vaccin contre la COVID-19.

Selon les derniers chiffres disponibles, 87 % des Québécois de plus de 12 ans ont reçu au moins une dose du vaccin. De ce nombre, 80 % sont pleinement vaccinés.

Sur Twitter, la santé publique du Québec affirme qu'à ce jour, l'application VaxiCode, qui sert à la mise en place du passeport vaccinal, a été téléchargée 3 460 000 fois par des citoyens. En outre, 371 000 commerçants ou propriétaires d'établissements ont téléchargé l'application VaxiCode Vérif.