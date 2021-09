La saison touristique automnale sera encore marquée par la pandémie

La saison touristique automnale est sur le point de commencer. Les couleurs qui changeront l’aspect des forêts québécoises promettent d’attirer une fois de plus les curieux, mais les touristes européens seront beaucoup moins nombreux encore cette année.

À compter de mardi, ils pourront voyager au Canada s’ils sont doublement vaccinés contre la COVID-19 et s’ils se plient aux exigences sanitaires. Toutefois, il est d’ores et déjà clair qu’ils ne représenteront pas la majorité de la clientèle.

À La Baie par exemple, les croisières internationales n’amèneront pas leur lot de clients étrangers avant l’an prochain.

Le quai des croisières de La Baie n'accueillera pas de bateaux avant 2022. Photo : Radio-Canada / Mélissa Savoie-Soulières

Le coordonnateur du programme technique en tourisme au Cégep de Saint-Félicien, Mathieu Bergeron, pense que cette baisse d’achalandage amènera peut-être certaines entreprises touristiques à revoir leurs activités, d’autant plus que la pénurie de main-d’œuvre demeure un défi important.

S’il n’y a pas la clientèle internationale, le volume sera beaucoup moindre. Certains commerces vont réfléchir à savoir si ça vaut la peine de maintenir les opérations. Une citation de :Mathieu Bergeron, coordonnateur, Technique de tourisme au Cégep de Saint-Félicien

Par contre, il est convaincu que les touristes québécois seront au rendez-vous. Mathieu Bergeron indique que de plus en plus de retraités préfèrent attendre que la période des vacances soit terminée pour voyager et visiter la province. Ce sont surtout eux qui s’arrêteront dans les régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les prochaines semaines selon lui.