Revenu Québec retarde au 10 janvier le retour de ses fonctionnaires

Le gouvernement du Québec avait décidé de repousser le retour au travail en présentiel au 4 octobre. Cette date devait être réévaluée à la fin septembre en fonction de la situation épidémiologique, avait alors souligné la ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor Sonia LeBel.

Le troisième vice-président du Syndicat de professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) Guillaume Bouvrette a publié l’information sur le site de l’organisation.

Le retour graduel sur les lieux de travail ne se fera pas avant le 10 janvier 2022. Si la situation sanitaire le permet, la direction de Revenu Québec explorera la possibilité de tester certaines initiatives et mesures qui pourraient faciliter le retour au travail graduel en janvier , indique-t-il.

Je pense que Revenu Québec prend une décision qui est très responsable, qui est très raisonnable, compte tenu du fait que les employés de l'État ont, depuis un an et demi, maintenu tous les services , ajoute la présidente du SPGQ Line Lamarre.

La président du SPGQ, Line Lamarre. Photo : Radio-Canada

Seul report

Selon le SPGQ, pour l’instant, Revenu Québec est le seul organisme à avoir repoussé le retour au travail en janvier. Pour la fonction publique, on parle toujours pour l’instant d’un retour progressif repoussé en octobre.

Comme il s'agit d'une agence indépendante, Revenu Québec a la latitude pour prendre ces décisions, sans devoir attendre de consigne ou d'approbation du Conseil du trésor.

Line Lamarre pense que d'autres reports sont à prévoir dans la fonction publique.

Je pense que c'est une situation qui est en réflexion quotidienne. Je ne m'attends pas à ce que le 4 octobre, on rentre au travail. Les échanges que j'ai eu avec le secrétariat du Conseil du trésor me laissent croire que cette période-là sera probablement étirée , explique-t-elle.

Le président général du SFPQ, Christian Daigle. Photo : Radio-Canada

Le président général du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) Christian Daigle salue lui aussi la décision de Revenu Québec.

Son syndicat représente 40 000 membres, dont environ la moitié des 10 000 employés de Revenu Québec. Il espère que les autres ministères vont aussi reporter le retour au bureau.

On demande au Conseil du trésor de suivre l'exemple de Revenu Québec, de faire savoir d'avance ses intentions et surtout de travailler avec nous pour que le retour des employés dans le milieu de travail soit des plus sécuritaires et le moins anxieux possible , affirme Christian Daigle.

Hausse des cas

Le ministère de la Santé indiquait dimanche que 778 nouveaux cas avaient été enregistrés depuis la veille au Québec. Il s’agissait du bilan le plus lourd depuis le 19 mai. La majorité de ces personnes, soit 530, n’ont pas été vaccinées ou n’ont reçu qu’une première dose il y a moins de deux semaines.

La moyenne quotidienne de nouveaux cas pour la dernière semaine s’élève à 628 pour la province.

La présence de plus en plus grande du variant Delta et le fait que plusieurs éclosions ont eu lieu dans les milieux de travail, lors des vagues précédentes, poussent plusieurs employeurs à retarder la date prévue de retour au bureau de leurs employés.

Au Conseil du trésor, on souligne que le retour graduel des employés de l'État est toujours prévu à partir du 4 octobre. La situation est réévaluée tous les mois, selon les recommandations de la santé publique.