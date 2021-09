BistroBrain est de retour en présence pour sortir la science des universités

Cette initiative vise à vulgariser divers sujets scientifiques auprès du grand public, en dehors des murs de l'établissement, et à rapprocher la population des chercheurs sherbrookois.

Les voitures volantes existeront-elles un jour? Est-ce que les femmes tolèrent mieux la douleur? Ce sont des exemples de sujets qui ont déjà été abordés dans le cadre de BistroBrain.

Les personnes en recherche peuvent s'intéresser à la vulgarisation. Certains présentent leurs recherches et d'autres des aspects en lien avec leurs recherches , explique la responsable des communications pour BistroBrain, Marjorie Côté.

Les fondateurs avaient constaté que le savoir était concentré dans une université sans être vulgarisé auprès de la population. Une citation de :Marjorie Côté, responsable des communications pour BistroBrain

L’organisme BistroBrain a été fondé il y a quatre ans, mais la pandémie a mis un frein l'an dernier aux échanges au bar du centre-ville.

Notre public nous a suivis en ligne. Nous sommes maintenant heureux d’être de retour en présentiel , indique toutefois Marjorie Côté.

Des événements se déroulent chaque mois jusqu’en juin prochain.

Nous allons d’abord parler d’un sujet délicat : les agresseurs sexuels d’enfants sont-ils tous des pédophiles? Ce sera le premier sujet abordé. Nous allons poursuivre avec un sujet plus léger sur l’intelligence artificielle, puis nous allons parler de vaccination. Comment peut-on tomber malade si on est doublement vacciné? Ou est-ce qu’un lien peut être établi entre la sclérose en plaques et la vaccination? Nous allons aussi parler de génétique et d’alimentation , indique Marjorie Côté.