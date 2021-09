Fusillade mortelle en Saskatchewan : la police tente toujours de retrouver le suspect

Dans son plus récent communiqué publié lundi, la GRCGendarmerie royale du Canada rappelle que le suspect pourrait être armé et qu’il ne faut pas s’en approcher. Alors que les recherches se poursuivent pour le retrouver, les policiers continuent d’examiner toutes les pistes et tous les indices, et encouragent quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Shawn Moostoos de composer le 911 immédiatement , indique la GRC.GRC.

Un homme de 37 ans et une femme de 28 ans ont perdu la vie au cours de la fusillade. La police indique que les familles des victimes ont été contactées et que leur nom ne sera pas divulgué pour le moment.

La GRC n’avait pas de nouvelles informations concernant l’homme de 44 ans qui a été transporté à l'hôpital à la suite de la fusillade. Ses blessures qualifiées de sérieuses ne mettent pas sa vie en danger.

Le suspect et les trois victimes se connaissaient, note la GRCGendarmerie royale du Canada .

Depuis dimanche, la GRCGendarmerie royale du Canada indique avoir mené des recherches minutieuses sur le territoire de la Première Nation de James Smith et dans les environs, notamment avec l’appui du Service de police Air 1 de Saskatoon, de l'ambulance aérienne STARS et de chiens policiers.

Les policiers continuent leurs recherches, lundi, sur le territoire de la Première Nation crie James Smith où deux personnes ont perdu la vie à la suite d'une fusillade. Photo : Radio-Canada / Mercia Mooseely

Shawn Moostoos est âgé de 33 ans. Il mesure environ 6 pieds (1,82 m) et pèse à peu près 190 livres (86 kg). Il a les cheveux et les yeux bruns et il affiche une cicatrice à la main gauche.

Il pourrait conduire une Pontiac Montana 2003 blanche immatriculée en Saskatchewan 838 MBT.

Alors que l’enquête est en cours, les résidents des environs peuvent s’attendre à une présence policière accrue. La GRCGendarmerie royale du Canada leur demande de respecter les barrières érigées et toute instruction qui pourrait leur être donnée.

La police a par ailleurs levé sa demande aux résidents de la Première Nation James Smith de rester chez eux, de s'éloigner des fenêtres de leur maison et de ne pas répondre à la porte.