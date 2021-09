Ouvert ou fermé à la fête du Travail

Parmi les commerces ouverts, on retrouve les petites épiceries, les marchés publics, les pharmacies, les succursales de la SAQ Express, les dépanneurs et les stations d’essence.

Tous les autres commerces, les centres commerciaux, les points de services gouvernementaux, les institutions financières, les succursales de la SQDC et les bureaux de poste sont fermés.

Services municipaux à Québec

À Québec, les services essentiels comme la police, la protection contre l'incendie et le traitement de l'eau seront maintenus jour et nuit.

La collecte des ordures et des matières recyclables est également maintenue selon l’horaire habituel dans tous les arrondissements.

Les stationnements dans la rue devant les bornes de péage sont gratuits, sauf dans la rue de la Maréchaussée, où le stationnement demeure payant en tout temps. Les autobus circulent quant à eux selon l'horaire du dimanche.

Les comptoirs de services situés dans les bureaux d’arrondissement sont fermés. Seules les bibliothèques suivantes sont ouvertes selon leur horaire habituel : Collège-des-Jésuites, du centre récréatif Saint-Roch, Étienne-Parent, Félix-Leclerc, Monique-Corriveau, Paul-Aimé-Paiement et Romain-Langlois. Les autres bibliothèques sont fermées.

Les installations sportives sont ouvertes si des activités y sont prévues.

Services municipaux à Lévis

Les services administratifs de la Ville de Lévis sont fermés. Pour toute situation nécessitant une intervention rapide, tel un bris d’aqueduc, les citoyens sont invités à composer le 418 839-2002.

Les bibliothèques municipales sont toutes fermées. Le Bureau d’information touristique de la traverse de Lévis est cependant ouvert à la population, de 9 h à 17 h.

Toutes les collectes de matières résiduelles seront effectuées selon l’horaire habituel. L’écocentre de Lévis est ouvert de 8 h à 18 h, alors que l’écocentre de Saint-Lambert-de-Lauzon est ouvert de h à 16 h.

Les plateaux de location pour les activités sportives dans les écoles sont fermés. Les piscines intérieures et les arénas (Lévis, Aquaréna Léo-Paul-Bédard et Saint-Romuald), les centres communautaires, les chalets des parcs municipaux, ainsi que les plateaux sportifs extérieurs (terrains de soccer, de balle et de tennis) sont toutefois ouverts en fonction de la programmation en vigueur.

Il est à noter que l’aréna André-Lacroix demeure fermé en raison des travaux en cours.