Les hockeyeurs accueillent avec bonheur le retour à la normale dans les arénas

Il est maintenant possible de faire jouer des équipes complètes au hockey mineur. Hockey Québec a annoncé ce week-end que la limite de joueurs par équipe était levée. Ce retour à la normale est bien accueilli dans les arénas.

La santé publique exigeait que le nombre de joueurs soit restreint à 12 par équipe. Cette limite était insuffisante pour permettre aux patineurs de deux équipes complètes d'être en uniforme. Dorénavant, les joueurs réservistes ne comptent plus parmi les 25 sur la surface de jeu. La mesure vaut pour tous les sports d'équipe, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Pour le collège du Mont-Saint-Anne qui mise sur la pratique du sport dans l’apprentissage, cette nouvelle réjouit non seulement les étudiants, mais aussi la direction. Cela rendait les choses plus compliquées et ça ne permettait pas vraiment de vivre la compétition normale , a mentionné le directeur général du Collège du Mont-Saint-Anne, Olivier Audet.

Selon la directrice générale du Réseau étudiant du sport du Québec dans les Cantons-de-l'Est, Nathalie Beaupré, l’application du passeport vaccinal a ouvert la porte à de nouvelles libertés C’est le prix qu’on doit payer. C’est sûr que c’est une bonne charge de travail pour nos écoles présentement de s’assurer de faire cette validation-là , a-t-elle fait savoir.

Le fait que maintenant tous les jeunes qui vont pouvoir jouer vont être double vaccinés, pour moi c’était logique de retrouver des alignements complets. Une citation de :Olivier Audet, directeur général du Collège du Mont-Saint-Anne.

Un soulagement pour les Cantonniers de Magog

On s'est tous et toutes dit ''Enfin !'' C'était Noël samedi matin vers 10h lorsque nous avons reçu le courriel , explique le responsable des communications de l'équipe des Cantonniers de Magog, Robert Legault, qui ajoute que l'ancienne mesure causait bien des maux de tête aux organisations estriennes.

C'est une excellente nouvelle non seulement chez les Cantonniers, mais aussi pour les programmes sports-études et pour l'ensemble du hockey organisé. Une citation de :Robert Legault, responsable des communications de l'équipe des Cantonniers de Magog

Le responsable des communications des Cantonniers de Magog, Robert Legault. Photo : Radio-Canada

Si tout se déroule comme prévu, les Cantonniers devraient amorcer leur saison régulière ce jeudi face aux joueurs du Collège Esther-Blondin, et devant des spectateurs.

Avec ce que nous avons reçu comme information, ça nous donne la confirmation de pouvoir commencer , indique M. Legault.

Par ailleurs, tous les joueurs et joueuses âgés de 13 ans et plus doivent fournir leur preuve vaccinale pour participer aux camps de début de saison.